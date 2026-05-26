Misiones otorgó alivio fiscal por más de $26 mil millones en impuestos para familias y empresas provinciales

El Gobierno de Misiones informó que durante 2025 otorgó exenciones impositivas por más de $26.376 millones anuales en distintos tributos provinciales contemplados en el Código Fiscal, lo que alcanzó de esta forma a más de 73 mil personas y empresas de la provincia, ya que se implementó un esquema de alivio fiscal destinado a sostener y acompañar a distintos sectores de la economía misionera.

Según detalló la Agencia Tributaria de la provincia, este paquete de beneficios impositivos incluyó exenciones estratégicas en los impuestos a los Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario y Automotores, lo que redujo la carga tributaria general. Entre los principales beneficiarios de estas medidas se encuentran los productores primarios de la región, los jubilados y las personas que cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Asimismo, el alcance de estas exenciones se extendió a los adjudicatarios de viviendas del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) y a otros contribuyentes alcanzados por regímenes especiales. Con la aplicación de estas normativas provinciales, el organismo busca facilitar la regularización de las obligaciones fiscales y alivianar la situación financiera de los hogares.|

Bonificaciones para contribuyentes cumplidores

Además de las exenciones, la Agencia Tributaria Misiones (ATM) destacó que durante 2025 se otorgaron más de $15.400 millones anuales en bonificaciones sobre el Impuesto a los Ingresos Brutos. Este beneficio estuvo dirigido específicamente a los contribuyentes que mantuvieron al día la presentación de sus declaraciones juradas.

Desde el organismo señalaron que el propósito central de estas políticas es incentivar el cumplimiento tributario voluntario y generar condiciones propicias para que los recursos permanezcan dentro de la economía provincial. Según indicaron, el ahorro financiero obtenido por empresas y particulares fue destinado principalmente a la inversión, el sostenimiento de la actividad económica y la generación de empleo.

En paralelo, la ATM informó los resultados de la moratoria del Impuesto a la Patente 2026, una medida que permitió la regularización de 18.730 patentes en toda la provincia. A través de esta iniciativa de alivio fiscal, se logró consolidar un monto total de $6.041 millones en planes de pago.

El organismo tributario remarcó que estos resultados superaron ampliamente a los obtenidos en la moratoria correspondiente al período 2024/2025, cuando se habían suscripto alrededor de 14 mil planes. Desde la conducción de la agencia interpretaron estas cifras como un claro reflejo de la alta demanda de herramientas de alivio fiscal y de la necesidad de mecanismos que faciliten la regularización de deudas en el actual contexto económico.