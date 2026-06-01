Orgullo misionero: las Ruinas de San Ignacio, entre los monumentos más visitados de Sudamérica

Las Ruinas de San Ignacio, uno de los principales símbolos históricos y turísticos de Misiones, fueron reconocidas entre los monumentos más visitados de Sudamérica en un relevamiento elaborado por la plataforma de turismo Civitatis. El sitio misionero comparte el listado con otros dos íconos argentinos: la Catedral Metropolitana de Buenos Aires y el Teatro Colón, consolidando la presencia del país dentro de los destinos culturales más elegidos de la región.

Ubicadas a unos 60 kilómetros de Posadas, las Ruinas de San Ignacio constituyen uno de los conjuntos arqueológicos jesuítico-guaraníes mejor conservados del continente. Construidas entre los siglos XVII y XVIII con la característica piedra rojiza de Misiones, fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y reciben cada año miles de visitantes atraídos por su valor histórico, arquitectónico y cultural.

Además de los recorridos guiados, el predio ofrece experiencias interpretativas y espectáculos nocturnos que permiten reconstruir la vida cotidiana de las antiguas reducciones jesuíticas. Su cercanía con las Cataratas del Iguazú también contribuye a posicionarlo como una de las paradas obligadas para quienes recorren el noreste argentino.

Un reconocimiento que fortalece el perfil turístico de Misiones

La inclusión de San Ignacio en este tipo de rankings vuelve a poner en valor el papel que cumple dentro de la oferta turística misionera. Junto con las Cataratas del Iguazú, el conjunto jesuítico constituye uno de los principales atractivos históricos de la provincia y uno de los sitios patrimoniales más importantes de Argentina.

El reconocimiento también refleja una tendencia creciente entre los viajeros, que buscan experiencias vinculadas al patrimonio histórico, la identidad de los territorios y el turismo cultural. En ese contexto, las antiguas reducciones jesuítico-guaraníes continúan despertando interés por su estado de conservación y por el testimonio que ofrecen sobre uno de los procesos históricos más relevantes de la región.

El relevamiento también destacó a otros dos monumentos argentinos de fuerte valor patrimonial. Por un lado, la Catedral Metropolitana, ubicada frente a Plaza de Mayo, uno de los edificios religiosos más importantes del país y donde se encuentra el mausoleo del General José de San Martín. Por otro, el Teatro Colón, reconocido internacionalmente por su acústica y considerado uno de los teatros de ópera más importantes del mundo.

Los otros monumentos destacados de Sudamérica

El estudio difundido por Civitatis analizó algunos de los monumentos históricos y culturales más visitados del Cono Sur, teniendo en cuenta su relevancia patrimonial, su atractivo turístico y la experiencia que ofrecen a los visitantes durante todo el año.

Además de los tres monumentos argentinos, el ranking incluye sitios emblemáticos de otros países de la región, como el Palacio de La Moneda, la Catedral Metropolitana de Santiago y los históricos ascensores de Valparaíso, en Chile; el Palacio Salvo y el Teatro Solís, en Uruguay; y los complejos jesuíticos de Santísima Trinidad del Paraná y la Casa de la Independencia, en Paraguay.

La presencia de las Ruinas de San Ignacio en este listado refuerza el posicionamiento de Misiones como uno de los destinos patrimoniales más importantes de Sudamérica y confirma el creciente interés que despierta el turismo cultural en la región.