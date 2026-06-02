Marcela Morelo contó cómo fue su proceso de adopción.

Marcela Morelo pasó por el ciclo Fa! y en plena charla con Mex Urtizberea y su mesa se abrió sobre los pormenores de su vida familiar. La voz de hits como Corazón Salvaje y Dicen habló con absoluta honestidad el complejo y arduo camino que debió transitar para concretar la adopción de sus hijos.

La reconocida cantante y compositora no ocultó la crudeza de los trámites legales y burocráticos, describiendo el proceso como una experiencia sumamente difícil que, a pesar del dolor, terminó consolidando su felicidad actual. "Mi hija llegó a mi casa y me enamoré; sentí que era mi hija", recordó con emoción la artista respecto al primer contacto con la más pequeña de la familia, quien arribó al hogar con apenas seis meses de vida.

Al reflexionar sobre ese momento, Morelo detalló que el trayecto para lograr la guarda definitiva se convirtió en una historia extensa y llena de obstáculos. "La más chiquita llego a mi casa de muy bebé, de seis meses, y fue una larga historia muy compleja y complicada. Meterse en la adopcion y todo eso fue muy, muy oscuro. Nos hizo ver y aprender muchas cosas", soltó.

A pesar de lo adverso del camino judicial, la intérprete rescató el crecimiento personal que significó esa vivencia y dio a entender que tanto a ella como a su esposo, el productor Rodolfo Lugo, los obligó a entender muchas cosas sobre el entorno institucional. Hoy en día, ese panorama gris quedó atrás y la pareja disfruta de una sólida realidad familiar que incluye a tres hijos adoptivos y al hijo mayor de Lugo.

Marcela Morelo.

"Estoy enamorada de mis hijos", concluyó Morelo, priorizando el presente luminoso que comparte con los suyos por encima de las dificultades pasadas. Su testimonio pone una vez más bajo la lupa las deudas pendientes del sistema de adopción en el país, transformando su dura experiencia en un mensaje de resiliencia y amor incondicional.

Marcela Morelo y su relato sobre cómo fue su colaboración con Mercedes Sosa

“Cuando fui a la casa de Mercedes Sosa morí, me volví loca. Grabamos una canción mía en su disco Cantora y eso también fue algo que se dio orgánicamente porque yo fui invitada a tomar el té a la casa de ella y llegué primera. Llegué perfecta, puntual, porque aparte estaba re ansiosa por ir. Y ahí Mercedes me empezó a contar del lío que tenía con las agendas de los artistas con los que iba a grabar el disco Cantora, que uno puede, que otro no puede. Y yo ahí, sin pensar, dije: ‘Si se te cae algún artista, Mercedes, yo estoy acá’. Y me dijo ‘Me gusta, mandame un tema’", soltó Marcela Morelo sobre el impulso que la hizo ser parte del disco lanzado en 2009.