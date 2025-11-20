Marcela Morelo es dueña de un gran puñado de canciones populares que todo argentino puede corear sin tener que buscar las letras en Google. Con ese poder de artista consagrada y reconocida, la multinstrumentista habló con El Destape sobre su inminente disco de reversiones de sus tracks más famosos en colaboración con otros músicos y confesó sus ganas de acercarse de lleno al folklore.
La cantante oriunda de Lanús siempre coqueteó con este género en sus canciones: piezas con una base rítmica bien pop pero con arreglos de cuerdas o vientos hechos con instrumentos autóctonos como quenas, sikus y charangos. Después de años de atisbos, Morelo aseguró que tiene ganas de trabajar en un álbum 100% folklórico.
La voz de hits como Corazón Salvaje y Ponernos de Acuerdo estuvo en la inauguración de Music Mansion, una sala del Teatro Premier que será dedicada a la música, y en ese contexto reveló: "Me gustaría hacer otro disco de covers, también un disco de folklore. Pero ahora estoy con un álbum basado en las canciones más conocidas de mi propio repertorio; se va a llamar La Morelo. Ya salio el tema que fue No Me Lastimes, junto a Ivonne y La Sole". Ante la consulta de qué canciones y artistas serán incluidos en el material, Marcela apeló al misterio y aseguró que pronto lo podrá contar.
Marcela Morelo, sobre el álbum LUX de Rosalía
Rosalía irrumpió en la música mundial el pasado 7 de noviembre con su tercer disco de estudio, LUX; una propuesta disruptiva a nivel sonoro -con arreglos de cuerdas y coros operísticos- y también a nivel lirico, con alusiones a lo existencial y lo divino. Como exponente de la música latina, Marcela Morelo se pronunció al respecto y reflexionó: "A mí me parece espectacular que se rompan barreras, que cambies el estilo que venías llevando. Soy un poco eso; mis discos son muy variados y yo celebro cuando pasa eso. Es un riesgo, pero es tan riesgoso quedarse en el mismo lugar como dar un salto y meterse en otros géneros. Animarse a coquetear con otras cosas, sobre todo como en el caso de Rosalía, con algo bien profundo, la verdad que se agradece".
El día que Marcela Morelo le presentó una canción a Mercedes Sosa
Marcela Morelo reveló hace algunos meses -también en diálogo con El Destape- cómo fue el día en que le presentó su canción Jamás Te Olvidaré a Mercedes Sosa y la terminó grabando en el emblemático disco Cantora. “Cuando fui a la casa de Mercedes morí, me volví loca. Grabamos una canción mía en su disco Cantora y eso también fue algo que se dio orgánicamente porque yo fui invitada a tomar el té a la casa de ella y llegué primera. Llegué perfecta, puntual, porque aparte estaba re ansiosa por ir. Y ahí Mercedes me empezó a contar del lío que tenía con las agendas de los artistas con los que iba a grabar el disco Cantora, que uno puede, que otro no puede. Y yo ahí, sin pensar, dije: ‘Si se te cae algún artista, Mercedes, yo estoy acá’. Y me dijo ‘Me gusta, mandame un tema’".