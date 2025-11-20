Marcela Morelo hablo sobre sus proyectos discográficos y analizó lo nuevo de Rosalía.

Marcela Morelo es dueña de un gran puñado de canciones populares que todo argentino puede corear sin tener que buscar las letras en Google. Con ese poder de artista consagrada y reconocida, la multinstrumentista habló con El Destape sobre su inminente disco de reversiones de sus tracks más famosos en colaboración con otros músicos y confesó sus ganas de acercarse de lleno al folklore.

La cantante oriunda de Lanús siempre coqueteó con este género en sus canciones: piezas con una base rítmica bien pop pero con arreglos de cuerdas o vientos hechos con instrumentos autóctonos como quenas, sikus y charangos. Después de años de atisbos, Morelo aseguró que tiene ganas de trabajar en un álbum 100% folklórico.

La voz de hits como Corazón Salvaje y Ponernos de Acuerdo estuvo en la inauguración de Music Mansion, una sala del Teatro Premier que será dedicada a la música, y en ese contexto reveló: "Me gustaría hacer otro disco de covers, también un disco de folklore. Pero ahora estoy con un álbum basado en las canciones más conocidas de mi propio repertorio; se va a llamar La Morelo. Ya salio el tema que fue No Me Lastimes, junto a Ivonne y La Sole". Ante la consulta de qué canciones y artistas serán incluidos en el material, Marcela apeló al misterio y aseguró que pronto lo podrá contar.

Marcela Morelo, sobre el álbum LUX de Rosalía

Rosalía irrumpió en la música mundial el pasado 7 de noviembre con su tercer disco de estudio, LUX; una propuesta disruptiva a nivel sonoro -con arreglos de cuerdas y coros operísticos- y también a nivel lirico, con alusiones a lo existencial y lo divino. Como exponente de la música latina, Marcela Morelo se pronunció al respecto y reflexionó: "A mí me parece espectacular que se rompan barreras, que cambies el estilo que venías llevando. Soy un poco eso; mis discos son muy variados y yo celebro cuando pasa eso. Es un riesgo, pero es tan riesgoso quedarse en el mismo lugar como dar un salto y meterse en otros géneros. Animarse a coquetear con otras cosas, sobre todo como en el caso de Rosalía, con algo bien profundo, la verdad que se agradece".

El día que Marcela Morelo le presentó una canción a Mercedes Sosa

Marcela Morelo reveló hace algunos meses -también en diálogo con El Destape- cómo fue el día en que le presentó su canción Jamás Te Olvidaré a Mercedes Sosa y la terminó grabando en el emblemático disco Cantora. “Cuando fui a la casa de Mercedes morí, me volví loca. Grabamos una canción mía en su disco Cantora y eso también fue algo que se dio orgánicamente porque yo fui invitada a tomar el té a la casa de ella y llegué primera. Llegué perfecta, puntual, porque aparte estaba re ansiosa por ir. Y ahí Mercedes me empezó a contar del lío que tenía con las agendas de los artistas con los que iba a grabar el disco Cantora, que uno puede, que otro no puede. Y yo ahí, sin pensar, dije: ‘Si se te cae algún artista, Mercedes, yo estoy acá’. Y me dijo ‘Me gusta, mandame un tema’".