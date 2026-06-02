Un jugador de Independiente fue denunciado por violencia de género y ya tiene una medida perimetral

El fútbol argentino vuelve a verse sacudido por un caso judicial. Nicolás Tomás Garrido Aparicio, jugador de 20 años que integra la Reserva de Independiente, fue denunciado por su expareja por presuntos hechos de violencia de género. Tras analizar la presentación realizada ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), la Justicia resolvió imponer una restricción perimetral y otras medidas cautelares mientras avanza la investigación.

La denuncia fue presentada durante el último fin de semana por una joven oriunda de La Plata, quien relató ante las autoridades una serie de episodios que, según su versión, sufrió durante la relación con el futbolista formado en las divisiones inferiores del club de Avellaneda.

Qué dice la denuncia contra Nicolás Garrido Aparicio

De acuerdo con el testimonio brindado por la denunciante ante la OVD de la Corte Suprema, los hechos investigados ocurrieron durante la madrugada del sábado pasado. Según su relato, ambos coincidieron en un local bailable y, posteriormente, se dirigieron hacia el departamento del jugador, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. Durante el trayecto, aseguró haber recibido mensajes de Garrido Aparicio en los que era acusada de situaciones que, según declaró, nunca ocurrieron.

La joven explicó además que compartió la ubicación en tiempo real de su recorrido con el objetivo de demostrar que se dirigía directamente al domicilio del futbolista. Sin embargo, sostuvo que esa acción no logró evitar el conflicto posterior. Al llegar al edificio, indicó que no pudo ingresar inicialmente debido a que el personal de seguridad tenía instrucciones de impedirle el acceso. Más tarde, cuando el jugador regresó al lugar, ambos ingresaron al departamento y allí se habría producido el episodio denunciado.

El relato de la víctima y las lesiones denunciadas

La denunciante aseguró que fue víctima de agresiones físicas durante varias horas dentro del inmueble. Según consta en su declaración, sufrió golpes, tirones de cabello, rotura de prendas de vestir y otras agresiones físicas que le habrían provocado lesiones de consideración.

Además, manifestó que sufrió una fractura de nariz y que permaneció incomunicada durante parte del episodio debido a que le habrían quitado su teléfono celular. Tras abandonar el departamento, la joven informó lo sucedido a sus familiares y posteriormente formalizó la denuncia ante la Justicia.

Luego de recibir la presentación, los profesionales de la Oficina de Violencia Doméstica realizaron una evaluación integral del caso. De acuerdo con la documentación judicial, la situación fue catalogada como un caso de violencia de género con un nivel de riesgo considerado "alto". Ante ese escenario, la denunciante solicitó distintas medidas de protección, entre ellas una restricción perimetral y la entrega de un botón antipánico.

El informe elaborado por la OVD también señala que uno de los episodios relatados habría tenido origen en una situación vinculada a celos y a una reacción impulsiva atribuida al acusado.

Las medidas que dictó la Justicia

Tras analizar los elementos presentados por la denunciante y los informes elaborados por los especialistas, el Juzgado Civil N° 83 de la Ciudad de Buenos Aires resolvió adoptar medidas cautelares de manera urgente y provisoria. Entre las disposiciones ordenadas se encuentra la prohibición para Nicolás Garrido Aparicio de acercarse a menos de 200 metros de la denunciante.

Además, se estableció la prohibición de mantener cualquier tipo de contacto con la joven, ya sea mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto, redes sociales, correo electrónico o cualquier otra vía de comunicación. La Justicia también dispuso la continuidad del botón antipánico que ya había sido otorgado a la víctima durante el fin de semana como medida preventiva.

Cómo continúa la causa

La investigación permanece en etapa inicial y las medidas dictadas tienen carácter preventivo mientras se avanza en la recolección de pruebas y testimonios. Por el momento, Garrido Aparicio continúa siendo el principal involucrado en la causa, aunque la Justicia deberá determinar el alcance de los hechos denunciados y las eventuales responsabilidades correspondientes.

El caso generó repercusión en el ámbito del fútbol argentino debido a que involucra a un futbolista que actualmente forma parte de las divisiones juveniles de Independiente. Mientras tanto, las autoridades judiciales continúan trabajando para esclarecer lo ocurrido y garantizar la protección de la denunciante durante el proceso