Antonela Roccuzzo rompió el silencio tras las polémicas sobre la Selección Argentina: "Nos puteamos"

Anto Roccuzzo echó leña al fuego.

La final del Mundial 2026 se vivió en las redes sociales como un ataque casi orquestado contra la Selección Argentina y contra el país entero. Pero nada achicó a la hinchada, y esta semana se sumó una voz inesperada: Antonela Roccuzzo.

Técnicamente, la mujer de Lionel Messi no emitió ningún comunicado propio, algo poco habitual en su estilo de redes sociales, sino que eligió adherir a las palabras de la periodista Connie Ansaldi a través de un like a un posteo de Instagram titulado "Orgullosa de ser ARGENTINA".

Antonela Rocuzzo compartió un picante posteo.

¿Qué decía el posteo que compartió Roccuzzo?

El mensaje de Ansaldi, que en apenas 24 horas acumuló cientos de miles de "me gusta", incluido el de Roccuzzo, decía: "Argentina es como las familias: los de adentro nos puteamos pero llega a decir uno de afuera algo de nosotros y te comemos el hígado". La frase se convirtió rápidamente en una de las más replicadas en medio del clima hostil que rodeó a la Selección tras la definición ante España.

El gesto de la esposa de Messi no estuvo solo. Al like de Roccuzzo se sumaron los de Bizarrap, Eva De Dominici y Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, otro de los futbolistas que más repercusión generó en redes desde el domingo 19 de julio.

El posteo que compartió la esposa de Messi.

El futuro de la Selección tras la final

Por estos días, Messi y su familia disfrutan de unos días de descanso en Rosario, antes de que el capitán vuelva a los Estados Unidos para reincorporarse al plantel de Inter Miami. La definición ante España también dejó una primera baja confirmada dentro del plantel campeón: Nicolás Otamendi anunció oficialmente su retiro de la Selección argentina y ya se encuentra acomodándose en River Plate, club al que se sumó tras el Mundial.

El análisis futbolístico sobre lo que viene para el equipo albiceleste, sin embargo, quedó relegado a un segundo plano en las últimas horas: las redes sociales se transformaron en un verdadero campo de batalla en torno a la Argentina, con acusaciones de racismo que motivaron la ola de mensajes de apoyo al país, entre ellos el de Antonela Roccuzzo.