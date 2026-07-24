Quién se va de Gran Hermano el lunes 27 de julio 2026, según las encuestas

Siete participantes quedaron nominados y deberán enfrentar el voto negativo del público en la próxima gala de eliminación

La casa de Gran Hermano atraviesa una de las semanas más tensas de la competencia tras una gala de nominación que modificó por completo el panorama del reality. Siete participantes quedaron en placa y las encuestas en redes sociales ya comenzaron a anticipar quién podría abandonar el juego el próximo lunes 27 de julio.

Cómo quedó la placa de nominados de Gran Hermano

La última gala de nominación de Gran Hermano: Generación Dorada dejó a siete jugadores expuestos al voto negativo del público. La definición tendrá lugar el lunes 27 de julio, en una semana marcada por estrategias, anulaciones de votos y decisiones que sorprendieron a los seguidores del programa.

Los participantes nominados son:

Tamara Paganini.

Alejandra Majluf.

Mariela Pietro.

Esteban Cola.

Matías Hanssen.

Jennifer "La Pincoya" Galvarini.

Juanicar.

La conformación de la placa estuvo lejos de ser sencilla, ya que el beneficio del liderazgo tuvo un rol fundamental en el desenlace de la gala.

La jugada del liderazgo que cambió el juego en Gran Hermano

Uno de los momentos más importantes de la noche tuvo como protagonista a Steffany "Campanita" Pereira, quien obtuvo el liderazgo semanal y utilizó su beneficio especial para anular los votos recibidos por varios jugadores. La líder decidió eliminar los votos que habían recibido Tamara Paganini, Matías Hanssen, Alejandra Majluf y Yipio, una determinación que alteró significativamente la placa final y modificó las estrategias dentro de la casa.

Este movimiento volvió aún más impredecible la eliminación, ya que varios participantes lograron evitar una situación más comprometida gracias a la intervención del liderazgo. Al mismo tiempo, otros jugadores quedaron más expuestos frente a la decisión del público. Las anulaciones de votos también provocaron un fuerte debate entre los fanáticos del reality, que rápidamente comenzaron a manifestarse en redes sociales sobre quién debería abandonar la competencia.

Quién se iría de Gran Hermano, según las encuestas

Las primeras tendencias comenzaron a reflejarse en las encuestas no oficiales que circulan en redes sociales. Según los sondeos publicados por la cuenta de X GH Encuestas, la participante que encabeza la intención de voto negativo es Mariela Pietro .

. Detrás de ella aparece Alejandra Majluf , quien también reúne un importante porcentaje de los votos registrados en las consultas realizadas entre los seguidores del programa.

, quien también reúne un importante porcentaje de los votos registrados en las consultas realizadas entre los seguidores del programa. Si las tendencias se mantienen hasta el cierre de la votación oficial, Mariela sería la principal candidata a abandonar la casa el próximo lunes 27 de julio. Sin embargo, los porcentajes pueden modificarse con el paso de las horas y no representan el resultado definitivo de la eliminación.

Las encuestas difundidas en redes sociales funcionan únicamente como una referencia del humor del público y, en numerosas oportunidades, los resultados oficiales han mostrado diferencias respecto de las tendencias previas.

Las encuestas no oficiales que circulan en redes sociales comenzaron a mostrar una tendencia entre los seguidores del reality

Una participante aparece como la principal candidata a abandonar la casa, aunque los resultados podrían modificarse antes del cierre de la votación oficial.

Cuándo es la próxima eliminación de Gran Hermano

La nueva gala de eliminación de Gran Hermano se llevará a cabo el lunes 27 de julio de 2026. El voto negativo volverá a ser determinante para definir quién continuará en la competencia y quién deberá despedirse del reality.

Con siete participantes en placa y una semana atravesada por estrategias y beneficios especiales, la expectativa entre los seguidores del programa continúa creciendo. Por el momento, las encuestas posicionan a Mariela Pietro como la principal candidata a abandonar la casa, aunque la decisión final quedará en manos del público.