Norris dice que la F1 necesita un mejor equilibrio entre el aspecto empresarial y el deportivo

FOTO DE ARCHIVO. Gran Premio de Bélgica

​La Fórmula 1 se ha dejado llevar en exceso por decisiones empresariales y debe recordar que es un deporte, dijo el campeón del mundo ‌de McLaren, Lando Norris.

Ante el ‌malestar de los pilotos por las nuevas normas que han limitado su velocidad, sobre todo en el Gran Premio de Bélgica del pasado fin de semana, el británico declaró a los periodistas antes de la prueba de Hungría del domingo que la Fórmula 1 podría mejorar.

"Es un negocio", afirmó el británico. "Todo el mundo quiere ganar dinero, así que, para que Audi y otros equipos se incorporaran, tuvimos ​que cambiar estas cosas. ⁠Es una pena. Nunca debería haber sido así. Pero así es como ‌funcionan los negocios".

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Audi se incorporó a la Fórmula 1 esta temporada ⁠tras adquirir la escudería suiza Sauber, animada por ⁠las nuevas normas que han aumentado el componente eléctrico de la unidad de potencia hasta casi equipararla con el motor de combustión interna.

Las normas se han ajustado ⁠para 2027 con el fin de reducir la contribución eléctrica.

"La Fórmula 1 ​siempre será genial", afirmó Norris, cuyo coche cuenta con ‌un motor Mercedes. "Pero podría ser mejor".

"Nosotros, como ‌pilotos, lo sabemos mejor que nadie. Lo que es una pena es ⁠que, hoy en día, la Fórmula 1 se rija en exceso por el hecho de que es un negocio y no por cómo se puede hacer que el deporte sea lo mejor posible. Se trata de '¿cómo se puede sacar el ​máximo beneficio ‌como negocio?'".

"Y eso no es lo que debería ser. No es así como se debe gestionar un deporte. El hecho de que tengamos híbridos, la proporción 50-50 y todo eso, se debe simplemente a que más equipos querían participar y a que así se gana más dinero".

UN ⁠DEPORTE DIVIDIDO

Norris afirmó que el deporte, propiedad de Liberty Media, también está dividido entre los aficionados que seguían la Fórmula 1 antes de la llegada de la popular serie documental de Netflix "Drive to Survive" y aquellos que se han sentido atraídos por ella desde entonces.

"Creo que los aficionados de hoy en día, al centrarse mucho más en las personalidades... y no simplemente en la Fórmula 1 como deporte en su conjunto, ‌tienen menos interés en cómo transcurre la carrera en sí y se fijan más en si 'el piloto lo ha hecho bien o no'", añadió.

"Creo que así es como han cambiado los aficionados con el tiempo, y eso está perfectamente bien. Pero la voz más importante siempre debería ser la nuestra, la de los pilotos... nosotros somos ‌quienes mejor sabemos cómo debería ser la competición, cómo puede ser, qué es posible y qué no".

"Simplemente queremos lo mejor en todos los aspectos: lo mejor para los aficionados, ‌la mejor experiencia visual, ⁠las mejores carreras para nosotros y la mayor diversión al volante. Y, en este momento, no es así... tenemos muy, muy ​poco que decir, y muchas decisiones se toman pensando que, si se consigue que Audi y otros equipos participen, eso es más importante que la felicidad de los pilotos".

Con información de Reuters