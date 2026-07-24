Sabrina Rojas confirmó un dato sobre Luciano Castro que derriba el mito: "No era él”

Sabrina Rojas reveló un dato inédito sobre Luciano Castro durante su paso por Telefe en vivo.

Durante una transmisión en vivo de SQP (América TV), Sabrina Rojas sorprendió al contar una anécdota sobre Luciano Castro. Además, en el programa recordaron el paso del actor por Jugate Conmigo, el ciclo juvenil de Telefe producido por Cris Morena.

Todo comenzó durante un diálogo en el que Sabrina aseguró que la productora le “cambiaba la voz a todos los actores”. A raíz de ese comentario, Yanina Latorre expresó: “¿No se acuerdan de Luciano Castro en Jugate Conmigo? El de ‘Bella, bella, bella’ no era él. Esto fue de público conocimiento”.

Luego, la actriz afirmó que el actor sí grabó canciones con su voz original: “Los siguientes temas sí los cantó Luciano con su voz. Y se notó la diferencia”. Sin embargo, la revelación que hizo la conductora del ciclo generó sorpresa e incluso un poco de tristeza en la panelista Pía Shaw, quien señaló: “Me acabas de romper el corazón”.

El nuevo proyecto de Cris Morena

La productora Cris Morena continúa expandiendo su trayectoria en la televisión argentina y se presentó como socia musical de Wizzy, un universo mágico animado pensado para un público preescolar. Además, varios de los éxitos musicales de sus tiras juveniles cobran vida adaptados a un nuevo formato para los más chicos.

El proyecto se estrenó en YouTube y ya cuenta con traducciones disponibles en español, inglés y portugués. Entre los temas que más se destacan están "Rechufas" y "Pipí Papá", que formarán parte de una serie de clásicos que se irán sumando de manera progresiva.

En este contexto, Cris expresó: “Toda mi vida creé desde la convicción de que la música y la magia pueden transformar la infancia y la juventud en un lugar más luminoso, más alegre y lleno de sueños. Ver hoy mis canciones dentro del universo Wizzy, donde la magia es protagonista, me emociona profundamente porque significa que aquello que acompañó a tantas madres y padres en su infancia hoy puede volver a vivir junto a sus hijos”.

