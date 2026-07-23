Al menos 5 palestinos muertos por ataque israelí y violencia en Cisjordania: fuentes oficiales

Los palestinos desplazados se refugian en un campamento de tiendas de campaña en Jan Yunis.

​Un ataque aéreo israelí el jueves dejó dos palestinos muertos en el norte de Gaza, ‌informaron servicios médicos de ‌la zona, y otros tres fueron abatidos a tiros en Cisjordania, según las autoridades palestinas y el ejército israelí.

El ejército israelí afirmó que había atacado a militantes en Gaza.

Un responsable militar israelí afirmó que un civil había matado a dos palestinos ​en Cisjordania después ⁠de que estos apuñalaran e hirieran a un ‌israelí durante una disputa.

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El ejército israelí afirmó ⁠que sus fuerzas dispararon a ⁠un tercer palestino en Cisjordania tras otro ataque con arma blanca que hirió a un soldado israelí.

Israel está ⁠lanzando ataques casi a diario contra Gaza, ​en lo que, según afirma, son ‌ataques contra militantes de ‌Hamás, más de nueve meses después de un ⁠alto el fuego respaldado por Estados Unidos en el enclave.

Según las cifras de las autoridades palestinas e israelíes, respectivamente, han fallecido más de 1.160 palestinos ​y ‌cuatro soldados israelíes desde que comenzó la frágil tregua en octubre. Los servicios médicos palestinos afirman que la mayoría de los fallecidos son civiles.

En Cisjordania, la agencia oficial de ⁠noticias de la Autoridad Palestina, WAFA, informó que el ejército israelí y los colonos atacaron a un grupo de palestinos de la localidad de Beit Furik cuando intentaban extinguir un incendio en las inmediaciones.

Un responsable militar israelí afirmó que se produjo un "enfrentamiento" entre colonos israelíes ‌y palestinos durante los esfuerzos por extinguir el incendio, y que dos palestinos apuñalaron a un israelí.

El responsable, que pidió no ser identificado, afirmó que un "civil" israelí —en aparente referencia a un colono— mató a continuación ‌a los dos palestinos.

La tensión es elevada en Cisjordania debido a la escalada de violencia por parte de los ‌colonos y ⁠a los planes israelíes de construir más asentamientos en el territorio que los palestinos ​consideran una parte fundamental de un futuro Estado.

Con información de Reuters