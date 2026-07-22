Formosa defendió los controles ganaderos y apuntó contra el repliegue del SENASA por el ajuste nacional

El Gobierno de Formosa ratificó la continuidad de los controles sobre el tránsito de hacienda en las rutas provinciales y aseguró que las medidas buscan garantizar la trazabilidad de la producción, combatir los circuitos de comercialización informal y proteger a los pequeños productores. El Ministerio de la Producción y Ambiente explicó que el esquema actual también responde al menor despliegue territorial del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), producto de los recortes impulsados por el Gobierno nacional.

El ministro de la Producción y Ambiente, Lucas Rodríguez, sostuvo que el ordenamiento documental forma parte de una política estructural destinada a fortalecer la transparencia del mercado ganadero y evitar maniobras que perjudican a las familias rurales. Además, confirmó que la provincia avanza junto a las entidades del sector en la implementación progresiva del Documento Único de Tránsito (DUT), una herramienta que permitirá simplificar trámites y modernizar los controles.

Ante el debate generado por los controles que realiza la Policía de Formosa en las rutas provinciales, desde la cartera productiva aclararon que las inspecciones forman parte de una estrategia para asegurar el origen legal de la hacienda y desalentar operaciones irregulares. Rodríguez explicó que el ordenamiento documental apunta a desarticular un circuito económico informal que históricamente perjudicó a los pequeños productores.

"El ordenamiento documental que se está impulsando busca desarticular un circuito económico informal histórico que termina perjudicando al eslabón más débil de la cadena productiva", afirmó. El funcionario señaló que la menor cantidad de animales observada en algunos remates no responde a una caída de la producción provincial, sino a una mayor dificultad para que determinados intermediarios continúen realizando operaciones mediante documentación irregular.

"Esta baja en la cantidad de cabezas no refleja una disminución de la producción formoseña, sino que evidencia que el mercado se está ordenando, evitando que quienes operan al margen de la ley sigan distorsionando los precios que reciben los productores", sostuvo. Asimismo, remarcó que el objetivo del Gobierno provincial no es obstaculizar la circulación de bienes, sino garantizar que la hacienda provenga de actividades productivas debidamente registradas y proteger a los productores frente a maniobras especulativas.

"La Policía de Formosa actúa como un brazo auxiliar indispensable en un esquema de control integral, en un contexto donde los puestos de control del SENASA han visto reducida su capacidad de despliegue territorial debido a las políticas de ajuste del Gobierno nacional", afirmó. Rodríguez advirtió que, aunque algunos transportistas presenten documentación de origen, en ocasiones esas formalidades pueden ser utilizadas para encubrir operaciones irregulares.

En ese sentido, sostuvo que la verificación de marcas, señales y documentación constituye una herramienta indispensable para garantizar tanto la legalidad patrimonial como el estatus sanitario de la hacienda que circula por el territorio provincial. El funcionario también llevó tranquilidad al sector productivo y aseguró que los episodios de conflicto difundidos públicamente representan casos aislados.

"Diariamente, miles de productores que operan dentro de la formalidad movilizan su hacienda sin inconvenientes en toda la provincia", afirmó.

Avanza el Documento Único de Tránsito

Por otro lado, Rodríguez destacó el trabajo conjunto que mantiene el Gobierno provincial con las principales organizaciones rurales de Formosa para avanzar en la implementación del Documento Único de Tránsito (DUT). La iniciativa se desarrolla de manera articulada con las sociedades rurales de Formosa, Pirané y Pilcomayo, además de consignatarias y otros actores del sector, con el objetivo de evitar inconvenientes registrados en otras provincias durante procesos similares.

El ministro cuestionó además las críticas realizadas por dirigentes de otras jurisdicciones que, según indicó, desconocen el funcionamiento cotidiano de la actividad ganadera formoseña.

Transparencia para fortalecer el desarrollo productivo

Desde el Ministerio de la Producción y Ambiente señalaron que las políticas de control se complementan con herramientas como la Resolución Conjunta 231/26, elaborada junto con el Ministerio de Gobierno y la Administración Tributaria Provincial. Según explicaron, estas medidas buscan consolidar mercados transparentes, garantizar condiciones equitativas para todos los productores y evitar que el valor generado por la actividad ganadera quede concentrado en circuitos informales de intermediación.

"La meta es que el valor generado por la ganadería permanezca en el bolsillo de las familias formoseñas que trabajan la tierra y no en circuitos oscuros de intermediación y evasión", concluyó Rodríguez.