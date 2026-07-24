Cuándo juega Independiente vs. Estudiantes: fecha, hora y TV en vivo

Independiente y Estudiantes se enfrentan por la primera fecha.

Independiente debuta en el Torneo Clausura frente a Estudiantes de La Plata en el Estadio Uno por la primera fecha. Un comienzo duro para el conjunto de Gustavo Quinteros, que no logró realizar un buen primer semestre y debe apuntar todos los cañones a esta segunda mitad del año para buscar meterse de mínima en los puestos de copas internacionales.

El equipo de Avellaneda quedó eliminado el campeonato pasado en octavos de final, a manos de Rosario Central. Una eliminación temprana para las expectativas que tenía el Rojo, que tuvo un rendimiento irregular en la fase regular, quedando quinto, lo que lo llevó a definir como visitante en el primer cruce mata-mata y condicionó bastante su continuidad en el certamen. Ahora busca revancha, con pocos nombres nuevos e incertidumbre de cara a lo que viene, con una elección a la vuelta de la esquina para renovar autoridades.

Fecha, hora y TV de Independiente vs Estudiantes

Fecha: Domingo 26 de julio.

Hora: 17:15.

TV: TNT Sports.

Cómo llega Independiente al cruce con Estudiantes

El conjunto de Gustavo Quinteros no juega ninguna competencia internacional, por lo que sus cañones están apuntados a pelear tanto el Torneo Clausura como en la Copa Argentina, donde antes de terminar el semestre anterior logró pasar a los octavos de final tras eliminar en el estadio de Newell´s a Unión de Santa Fe (en el horizonte se presenta Atlético Tucumán).

Para este semestre, llegó como refuerzo más destacado Maximiliano Meza, un viejo campeón con el Rojo durante la era Holan que viene de tener un paso irregular en River, donde las lesiones le jugaron muy en contra. Pero que Quinteros busca recuperar y confía en que sea un nombre que le brinde un salto de calidad al ataque, donde al conjunto de Avellaneda le faltó recambió.

Maxi Meza con la camiseta del Rojo.

Por otra parte, llega el arquero uruguayo Santiago Mele, que viene de ser tercer arquero en su selección durante el Mundial 2026 y viene a competirle el puesto a Rodrigo Rey, que no tuvo un buen rendimiento durante el último semestre. No obstante, el reclamo del entreador pasa por tener un ocho que puede darle mayor llegada al área, después de la salida de Felipe Loyola a principios de año. No obstante, hasta el momento no le pudieron cumplir el deseo y, para colmo, el Rojo perdió en el mediocampo a Rodrigo Fernández Cedrés y a Ignacio Malcorra, dos jugadores que no rindieron en los últimos meses.