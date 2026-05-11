Embraer pretende vender el avión militar C-390 a Colombia y Chile, afirma su CEO

El avión militar C-390 Millennium de Embraer en la sede de la empresa en Sao Jose dos Campos

El fabricante de aviones brasileño Embraer está en conversaciones con Colombia y Chile para posibles pedidos de su ‌avión de transporte militar ‌C-390, mientras aumenta la producción para satisfacer el creciente interés internacional, dijo su director ejecutivo Francisco Gomes Neto a Reuters.

Brasil es el único país latinoamericano que opera la aeronave, y nuevos acuerdos en la región ayudarían a Embraer en su objetivo de impulsar las ventas en el extranjero del C-390, un importante ​competidor del C-130 ⁠Hércules de Lockheed Martin .

Las campañas de ventas en Latinoamérica pueden ‌tardar más en concluir que en otras regiones ⁠debido a las aprobaciones presupuestarias y los ⁠procesos de adquisición, dijo Gomes Neto en una entrevista el viernes, en la que agregó que Embraer considera que el C-390 ⁠se adapta bien a ambos países.

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"Estas campañas en Latinoamérica ​a veces se prolongan un poco más de ‌lo normal. Pero tienen una ‌necesidad, les gusta el avión y mantienen una relación muy ⁠estrecha con la Fuerza Aérea Brasileña", afirmó.

Embraer podría llegar a un acuerdo con Colombia más rápidamente que con Chile. El presidente colombiano Gustavo Petro, quien intenta modernizar la flota militar del ​país, ha ‌criticado los obstáculos burocráticos que retrasan sus planes tras el accidente de un C-130 en marzo, en el que murieron 70 personas.

"Colombia podría ser una opción a corto plazo debido a esos acontecimientos", dijo Gomes Neto. "(Chile) ⁠creo que es una campaña a mediano plazo".

Embraer presentó el C-390 al presidente chileno José Antonio Kast en la feria aeronáutica FIDAE del país el mes pasado.

La semana pasada, Embraer anunció un pedido de hasta 20 aviones C-390 por parte de los Emiratos Árabes Unidos, su primera venta de este modelo en Oriente Medio, que según ‌Gomes Neto se produjo un poco antes de lo previsto en medio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

El empresario afirmó que existe una percepción positiva del avión a nivel mundial, ya que una docena de países lo han seleccionado y la ‌producción está aumentando a medida que las cadenas de suministro se recuperan de las restricciones posteriores a la pandemia.

"Para 2030 alcanzaremos los 10 ‌aviones, lo que ⁠respalda todas las campañas de ventas en las que hemos estado trabajando", dijo Gomes Neto, y ​agregó que la producción de este año debería ser de seis aviones. "La cadena de suministro se está recuperando y la estamos optimizando aún más".

Con información de Reuters