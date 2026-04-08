Shelly Kittleson, periodista estadounidense secuestrada en Bagdad, en una ubicación identificada como Damasco, Siria, aparece en esta imagen obtenida de redes sociales y publicada el 29 de diciembre de 2025

​El grupo armado iraquí Kataeb Hezbolá, alineado con Irán, ha liberado a la periodista ‌estadounidense secuestrada Shelly Kittleson, ‌según informó el martes el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Representantes del Pentágono, del FBI y del Consejo Judicial Supremo iraquí se encontraban entre las personas que colaboraron para lograr la liberación de Kittleson, según indicó Rubio ​en un ⁠comunicado. La periodista fue secuestrada a finales de ‌marzo en Bagdad.

"Nos sentimos aliviados de ⁠que esta ciudadana estadounidense ⁠esté ahora libre y estamos trabajando para facilitar su salida segura de Irak", añadió.

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Kataeb Hezbolá había anunciado ⁠el martes que liberaría a Kittleson y ​que esta debía abandonar Irak de ‌inmediato.

Su liberación se produce ‌tras los intensos esfuerzos del Gobierno iraquí y ⁠de varios líderes chiítas influyentes, que presionaron al grupo miliciano para garantizar su libertad, según dijo a Reuters un representante del Gobierno ​con conocimiento ‌de la situación.

La página web de noticias sobre Oriente Medio Al-Monitor señaló que Kittleson era una periodista independiente estadounidense afincada en Roma que había cubierto varias guerras ⁠en la región y había colaborado con artículos en dicho medio.

El martes, un medio de comunicación cercano a Kataeb Hezbolá compartió un vídeo en el que supuestamente aparecía Kittleson.

Reuters no pudo verificar de forma independiente la autenticidad del vídeo, que, de confirmarse, ‌serían las primeras imágenes de Kittleson publicadas desde su secuestro.

En el vídeo, una mujer que se identifica como Kittleson aparece de pie ante un fondo liso, hablando en inglés directamente a la cámara. ‌Reuters no pudo verificar cuándo ni dónde se grabó.

En marzo de 2023, una estudiante de posgrado israelí-rusa de ‌la Universidad ⁠de Princeton, Elizabeth Tsurkov, fue secuestrada por la milicia Kataeb Hezbolá durante ​un viaje de investigación a Irak. Fue liberada en 2025.

Con información de Reuters