Estudiantes comienza la Libertadores con empate en Colombia; gana Flamengo

FOTO DE ARCHIVO. Fútbol - Copa Libertadores - Sorteo de la Fase de Grupos - Centro de Convenciones de la CONMEBOL, Luque, Paraguay - 19 de marzo de 2026. El trofeo de la Copa Libertadores es exhibido durante el sorteo

Estudiantes de La Plata comenzó su temporada en la Copa ‌Libertadores con un ‌empate 1-1 en su visita al Deportivo Independiente Medellín, en una jornada en la cual Flamengo venció 2-0 a Cusco.

En el partido del Grupo A disputado en el estadio Atanasio Girardot ​de la ciudad ⁠colombiana de Medellín, Estudiantes abrió el ‌marcador al minuto 4 por ⁠intermedio de Tiago ⁠Palacios.

El DIM llegó al empate a los 64 a través de Francisco Chaverra tras ⁠un descuido de la defensa del ​conjunto argentino en un ‌tiro de esquina.

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"Tenemos que ‌seguir mejorando para que no nos ⁠hagan este tipo de goles, no podemos estar distraídos en estas jugadas porque pasa lo que pasa", dijo ​el DT ‌de Estudiantes, el uruguayo Alexander Medina, en rueda de prensa.

En el otro encuentro del grupo, el vigente campeón Flamengo venció 2-0 como ⁠visitante a Cusco con goles de Bruno Henrique y el uruguayo Giorgian de Arrascaeta a los minutos 59 y 92.

En el Grupo F, en el estadio Olímpico de la ciudad de Barranquilla, Junior y ‌Palmeiras igualaron 1-1 con goles de Téofilo Gutiérrez y el paraguayo Ramón Sosa, respectivamente.

Por su parte, en el estadio Maião de São Paulo, Lanús cayó 1-0 en ‌su visita al debutante brasileño Mirassol por un gol a los 60 minutos de ‌João Victor ⁠en un partido del Grupo G.

En otro encuentro del miércoles, ​Coquimbo Unido y Nacional de Uruguay igualaron 1-1 en el Grupo B.

Con información de Reuters