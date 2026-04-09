Estudiantes comienza la Libertadores con empate en Colombia; gana Flamengo

Estudiantes de La Plata comenzó su temporada en la Copa Libertadores con un empate 1-1 en su visita al Deportivo Independiente Medellín, en una jornada en la cual Flamengo venció 2-0 a Cusco.
En el partido del Grupo A disputado en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad colombiana de Medellín, Estudiantes abrió el marcador al minuto 4 por intermedio de Tiago Palacios.
El DIM llegó al empate a los 64 a través de Francisco Chaverra tras un descuido de la defensa del conjunto argentino en un tiro de esquina.
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"Tenemos que seguir mejorando para que no nos hagan este tipo de goles, no podemos estar distraídos en estas jugadas porque pasa lo que pasa", dijo el DT de Estudiantes, el uruguayo Alexander Medina, en rueda de prensa.
En el otro encuentro del grupo, el vigente campeón Flamengo venció 2-0 como visitante a Cusco con goles de Bruno Henrique y el uruguayo Giorgian de Arrascaeta a los minutos 59 y 92.
En el Grupo F, en el estadio Olímpico de la ciudad de Barranquilla, Junior y Palmeiras igualaron 1-1 con goles de Téofilo Gutiérrez y el paraguayo Ramón Sosa, respectivamente.
Por su parte, en el estadio Maião de São Paulo, Lanús cayó 1-0 en su visita al debutante brasileño Mirassol por un gol a los 60 minutos de João Victor en un partido del Grupo G.
En otro encuentro del miércoles, Coquimbo Unido y Nacional de Uruguay igualaron 1-1 en el Grupo B.
Con información de Reuters