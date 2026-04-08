Más de 15 países prevén facilitar el acceso al estrecho de Ormuz, según Macron

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que unos 15 países tenían previsto facilitar la reanudación del tráfico por el estrecho de Ormuz —por donde suele circular una quinta parte del suministro mundial de petróleo— tras el anuncio de un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.
"Unos 15 países se han movilizado y están participando en la planificación, bajo el liderazgo de Francia, para permitir la ejecución de esta misión estrictamente defensiva en coordinación con Irán con el fin de facilitar la reanudación del tráfico", dijo Macron el miércoles, al inicio de su reunión sobre defensa con asesores y miembros de su gabinete.
Macron dijo que acogía con satisfacción el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, pero añadió que la situación en Líbano seguía siendo crítica y pidió que se incluyera a Líbano en el acuerdo. Francia mantiene estrechos vínculos con Líbano, un antiguo protectorado.
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"Nuestro deseo en este contexto es tener la seguridad de que el alto el fuego incluye plenamente Líbano", dijo Macron.
Con información de Reuters