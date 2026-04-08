Más de 15 países prevén facilitar el acceso al estrecho de Ormuz, según Macron

El presidente francés, Emmanuel Macron, asiste a una reunión del Consejo de Defensa y Seguridad de Francia tras el anuncio del alto el fuego en la guerra con Irán, en el Palacio del Elíseo en París, Francia

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que ‌unos 15 ‌países tenían previsto facilitar la reanudación del tráfico por el estrecho de Ormuz —por donde suele circular una quinta parte del suministro mundial ​de petróleo— ⁠tras el anuncio de ‌un alto el fuego ⁠entre Estados Unidos ⁠e Irán.

"Unos 15 países se han movilizado y están participando ⁠en la planificación, bajo ​el liderazgo de Francia, ‌para permitir la ‌ejecución de esta misión ⁠estrictamente defensiva en coordinación con Irán con el fin de facilitar la reanudación ​del ‌tráfico", dijo Macron el miércoles, al inicio de su reunión sobre defensa con asesores y miembros ⁠de su gabinete.

Macron dijo que acogía con satisfacción el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, pero añadió que la situación en Líbano seguía ‌siendo crítica y pidió que se incluyera a Líbano en el acuerdo. Francia mantiene estrechos vínculos con Líbano, un ‌antiguo protectorado.

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"Nuestro deseo en este contexto es tener la seguridad de ‌que ⁠el alto el fuego incluye plenamente Líbano", dijo ​Macron.

Con información de Reuters