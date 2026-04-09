Temperatura fresca en CABA y el Conurbano: así será el jueves 9 de abril

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó el pronóstico del tiempo para este 9 de abril en Buenos Aires y alrededores y también informó el clima de los próximos días. Este jueves el cielo se encontrará algo nublado y la temperatura se mantendrá fresca al ubicarse entre los 14°C de mínima y los 22°C de máxima.

El pronóstico del tiempo para los próximos días de la semana en el AMBA, según el SMN

El SMN también adelantó el pronóstico del tiempo para el resto de la semana y confirmó que la temperatura volverá a elevarse levemente con el correr de los días:

Viernes 10: el cielo estará despejado y la temperatura baja entre una mínima de 13°C y una máxima de 22°C.

el cielo estará despejado y la temperatura baja entre una mínima de 13°C y una máxima de 22°C. Sábado 11: habrá solo algo de nubosidad, durante todo el día y se elevará levemente la temperatura al ubicarse entre una mínima de 16°C y una máxima de 23°C.

habrá solo algo de nubosidad, durante todo el día y se elevará levemente la temperatura al ubicarse entre una mínima de 16°C y una máxima de 23°C. Domingo 12: el cielo estará mayormente nublado y la temperatura subirá al encontrarse entre una mínima de 17°C y una máxima de 25°C.

Ciudad de Buenos Aires: el pronóstico del tiempo extendido

El SMN adelantó el pronóstico del tiempo para los próximos días en CABA

Cómo será el otoño 2026 en Argentina: proyectan temperaturas y lluvias por encima de las cifras habituales

El SMN publicó su pronóstico climático trimestral para el período abril-junio de 2026 y el panorama que describe se aleja de un otoño típico. El organismo oficial anticipó que las temperaturas serán superiores a lo normal durante toda la estación en amplias zonas del territorio nacional, con mayor intensidad en el Litoral, el Noreste y la región central del país.



En materia de precipitaciones, las zonas con mayor probabilidad de registrar lluvias por encima de lo habitual son el NOA, Córdoba, el oeste de Santa Fe, el este de San Luis y el centro-este de la provincia de Buenos Aires, incluido el AMBA, donde la probabilidad de superar el rango histórico normal —que ronda los 800 mm acumulados entre abril y junio— es superior al 50%.

Este escenario se configura tras un marzo que dejó marcas históricas en varias ciudades: Azul acumuló 367 mm, superando el récord anterior de 2002; Olavarría registró su marzo más lluvioso desde 1987; y Metán cerró el primer trimestre con más de 1.000 mm acumulados.

Frente a ese antecedente, el SMN advierte sobre un riesgo elevado de anegamientos en las regiones que ya llegan a la nueva estación con suelos saturados. Al mismo tiempo, el organismo espera que haya condiciones más secas en el extremo oeste del NOA. En el resto del país, el pronóstico indica valores normales o superiores a los históricos tanto en temperatura como en precipitaciones, sin excepción.

https://www.eldestapeweb.com/sociedad/clima/el-smn-lanzo-el-pronostico-para-la-primera-semana-de-abril-alerta-por-tormentas-y-descenso-termico-20264614142

El informe fue elaborado a partir de modelos climáticos globales y estadísticos nacionales, pero solo indica tendencias probabilísticas para el conjunto del trimestre. "El pronóstico no indica valores exactos de lluvia o temperatura, ni su variabilidad día a día. Es una guía de tendencias predominantes para todo el trimestre”, insistió el SMN.