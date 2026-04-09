Efemérides del 9 de abril: qué pasó un día como hoy

Facebook e Instagram.

Cada 9 de abril se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el primer encuentro entre Diego Maradona y Pelé hasta la compra que hizo la empresa Facebook a Instagram.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1812 - Expediciones esclavatura

El Cabildo de Buenos Aires aprobó una ley que "prohíbe absolutamente la introducción de expediciones de esclavatura" (ingreso de esclavos) en las Provincias Unidas del Río de la Plata. La población tenía por entonces un tercio de esclavos de origen africano. Fue abolida por la Constitución de 1853.

1816 - Santo Tomé

En la ciudad santafesina de Santo Tomé, firmaron el pacto entre la provincia de Buenos Aires y la de Santa Fe con el fin de evitar una "cruenta guerra" interna en las Provincias Unidas del Río de la Plata. Por el Pacto de Santo Tomé se separó al general Manuel Belgrano del mando del Ejército acantonado en Rosario.

1821 - Nacimiento de Charles Baudelaire

En París nació el poeta, ensayista y crítico de arte francés, considerado uno de los escritores más provocativos y revolucionarios del siglo XIX.

1933 - Nacimiento de Jean-Paul Belmondo

En la ciudad de Neuilly-sur-Seine, en Altos del Sena, Francia, nació el actor francés, una de las principales figuras del movimiento cultural conocido como Nouvelle Vague y ganador de la Palma de Honor del Festival de Cannes. Filmó alrededor de 70 películas a lo largo de una carrera de seis décadas.

1953 - Fallecimiento de Juan Duarte

Encontraron muerto en su departamento de Buenos Aires al empresario y dirigente peronista Juan Ramón Duarte, de 38 años y hermano de Eva Duarte de Perón. La carátula oficial del caso indicó que fue un suicidio, mientras que la oposición sostuvo que fue un asesinato.

1956 - Nacimiento de Miguel Ángel Russo

El exfutbolista y entrenador nació en Buenos Aires. Como técnico de Boca Juniors ganó la Copa Libertadores de América de 2007, entre otros títulos.

Miguel Ángel Russo.

1963 - Fallecimiento de Xul Solar

A los 75 años murió en Buenos Aires el pintor, escultor, músico, astrólogo y escritor Oscar Agustín Alejandro Schulz Solari. Su obra recorrió el mundo y fue fuente de inspiración artística durante el siglo XX.

1979 - Maradona y Pelé

Diego Maradona y el brasileño Pelé estuvieron reunidos el 9 de abril en Río de Janeiro, el primer encuentro entre los dos grandes del fútbol mundial. Fue organizado por la revista deportiva argentina El Gráfico para una entrevista con los dos astros.

1984 - Gobierno de Nicaragua

Nicaragua pidió a la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas, con sede en la ciudad neerlandesa de La Haya, que abra un proceso a Estados Unidos por violar el derecho internacional al financiar y apoyar a la oposición armada de los "Contras". Estados Unidos fue condenado en 1986, pero rechazó el fallo por considerar que el tribunal carecía de jurisdicción en el caso.

1998 - Tragedia de La Meca

Un total de 118 fieles musulmanes murieron en la ciudad saudita de La Meca al ser aplastados en una estampida ocurrida en el último día de la peregrinación ritual islámica del Hach.

2012 - Instagram

La red social Facebook, la más grande del mundo, compró por 1.000 millones de dólares en efectivo y acciones a Instagram. Es la plataforma para compartir imágenes que por entonces publicaban unos 10 millones de usuarios sólo en Estados Unidos.