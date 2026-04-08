Un dron ruso daña infraestructuras y un buque en el mayor puerto ucraniano del Danubio

FOTO DE ARCHIVO: Un bombero trabaja en el lugar de un ataque de un dron ruso, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Izmail, Ucrania

Un ataque nocturno con drones perpetrado por Rusia contra ‌Izmail, el ‌mayor puerto fluvial de Ucrania situado a orillas del Danubio, causó daños en la infraestructura portuaria y en una embarcación civil, según informó el miércoles la ​autoridad portuaria ⁠ucraniana.

Según su publicación en Telegram, ‌se produjeron incendios en ⁠los almacenes, pero fueron ⁠extinguidos por los servicios de emergencia. No hubo víctimas.

"El enemigo sigue atacando ⁠la infraestructura logística y ​portuaria", dijo el Ministerio ‌de Desarrollo Regional ‌del país.

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Izmail se encuentra a orillas ⁠del Danubio, en el extremo suroeste de Ucrania, y al otro lado del río ​se ‌encuentra el territorio rumano. Se ha convertido en un importante nodo logístico, frecuentemente atacado, para la Ucrania en guerra.

Después ⁠de que Rusia bloqueara los puertos ucranianos del mar Negro en la región de Odesa en 2022, los puertos fluviales del Danubio —en particular, Izmail— se convirtieron prácticamente en ‌la única vía navegable para las importaciones y exportaciones ucranianas.

Tras el levantamiento del bloqueo portuario en 2023, el papel de los puertos ‌del Danubio disminuyó. Sin embargo, Ucrania sigue recibiendo cargamentos marítimos de explosivos ‌y combustible ⁠exclusivamente a través de las terminales del Danubio.

(Información ​de Max Hunder; edición de Christian Schmollinger y Sharon Singleton; edición en español de María Bayarri Cárdenas)