No está en Netflix: la miniserie religiosa de los 70 que es furor en plataformas

Una serie religiosa arrasa en reproducciones en plataformas.

Una serie religiosa es uno de los productos más vistos de la plataforma Claro Video, después de Semana Santa. Se trata de Jesús de Nazaret, una producción televisiva anglo-italiana de 1977 que aborda el nacimiento, la vida, el ministerio y la muerte de Jesús, basándose estrictamente en los relatos de los evangelios del Nuevo Testamento.

La miniserie fue dirigida por Franco Zeffirelli y contó con una banda sonora compuesta por Maurice Jarre, consolidándose con el tiempo como una de las obras más valoradas y populares dentro del cine religioso a nivel mundial. La realización destacó por la conformación de un elenco de prestigio internacional, encabezado por el actor británico Robert Powell en el papel de Jesús.

La producción reunió a figuras de renombre, entre ellas ocho ganadores del premio Oscar como Anne Bancroft, Laurence Olivier, Anthony Quinn y James Earl Jones, además de la participación de Olivia Hussey y James Mason. El guion, por su parte, fue un trabajo conjunto de Zeffirelli con Anthony Burgess y Suso Cecchi d'Amico.

El rodaje se llevó a cabo en escenarios naturales de Túnez y Marruecos, logrando una extensión total de seis horas y veintiún minutos. Su estreno original tuvo lugar el 27 de marzo de 1977 a través de la cadena italiana Rai 1, debutando días después en el Reino Unido. Desde sus primeras emisiones, el proyecto obtuvo un notable éxito de audiencia y recibió elogios de la crítica especializada, que destacó especialmente la interpretación de Powell.

Jesús de Nazaret.

Elenco de Jesús de Nazaret