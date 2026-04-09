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No está en Netflix: la miniserie religiosa de los 70 que es furor en plataformas

Esta serie es un clásico que no pasa de moda. Después de Semana Santa, miles de usuarios decidieron rever o disfrutar por primera vez de esta producción.

09 de abril, 2026 | 16.07

Una serie religiosa es uno de los productos más vistos de la plataforma Claro Video, después de Semana Santa. Se trata de Jesús de Nazaretuna producción televisiva anglo-italiana de 1977 que aborda el nacimiento, la vida, el ministerio y la muerte de Jesús, basándose estrictamente en los relatos de los evangelios del Nuevo Testamento.

La miniserie fue dirigida por Franco Zeffirelli y contó con una banda sonora compuesta por Maurice Jarre, consolidándose con el tiempo como una de las obras más valoradas y populares dentro del cine religioso a nivel mundial. La realización destacó por la conformación de un elenco de prestigio internacional, encabezado por el actor británico Robert Powell en el papel de Jesús.

La producción reunió a figuras de renombre, entre ellas ocho ganadores del premio Oscar como Anne Bancroft, Laurence Olivier, Anthony Quinn y James Earl Jones, además de la participación de Olivia Hussey y James Mason. El guion, por su parte, fue un trabajo conjunto de Zeffirelli con Anthony Burgess y Suso Cecchi d'Amico.

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El rodaje se llevó a cabo en escenarios naturales de Túnez y Marruecos, logrando una extensión total de seis horas y veintiún minutos. Su estreno original tuvo lugar el 27 de marzo de 1977 a través de la cadena italiana Rai 1, debutando días después en el Reino Unido. Desde sus primeras emisiones, el proyecto obtuvo un notable éxito de audiencia y recibió elogios de la crítica especializada, que destacó especialmente la interpretación de Powell.

Jesús de Nazaret.

Elenco de Jesús de Nazaret

  • Robert Powell como Jesús.

  • Anne Bancroft como María Magdalena.

  • Ernest Borgnine como el Centurión.

  • Claudia Cardinale como la Adúltera.

  • Valentina Cortese como Herodías.

  • James Farentino como Simón Pedro.

  • James Earl Jones como Baltasar.

  • Stacy Keach como Barrabás.

  • Tony Lo Bianco como Quintilo.

  • James Mason como José de Arimatea.

  • Ian McShane como Judas Iscariote.

  • Laurence Olivier como Nicodemo.

  • Donald Pleasence como Melchor.

  • Christopher Plummer como Herodes Antipas.

  • Anthony Quinn como Caifás.

  • Fernando Rey como Gaspar.

  • Ralph Richardson como Simeón.

  • Rod Steiger como Poncio Pilato.

  • Peter Ustinov como Herodes el Grande.

  • Michael York como Juan el Bautista.

  • Olivia Hussey como María.

  • Cyril Cusack como Judá.

  • Ian Holm como Zerah.

  • Yorgo Voyagis como José.

  • Ian Bannen como Amós.

  • Marina Berti como Isabel.

  • Regina Bianchi como Ana.

  • Maria Carta como Marta.

  • Lee Montague como Habacuc.

  • Renato Rascel como Hombre Ciego.

  • Oliver Tobias como Joel.

  • Norman Bowler como Saturnino.

  • Robert Beatty como Próculo.

  • John Phillips como Naso.

  • Ken Jones como Jotán.

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