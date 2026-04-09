No está en Netflix: la miniserie religiosa de los 70 que es furor en plataformas

Una serie religiosa es uno de los productos más vistos de la plataforma Claro Video, después de Semana Santa. Se trata de Jesús de Nazaret, una producción televisiva anglo-italiana de 1977 que aborda el nacimiento, la vida, el ministerio y la muerte de Jesús, basándose estrictamente en los relatos de los evangelios del Nuevo Testamento.
La miniserie fue dirigida por Franco Zeffirelli y contó con una banda sonora compuesta por Maurice Jarre, consolidándose con el tiempo como una de las obras más valoradas y populares dentro del cine religioso a nivel mundial. La realización destacó por la conformación de un elenco de prestigio internacional, encabezado por el actor británico Robert Powell en el papel de Jesús.
La producción reunió a figuras de renombre, entre ellas ocho ganadores del premio Oscar como Anne Bancroft, Laurence Olivier, Anthony Quinn y James Earl Jones, además de la participación de Olivia Hussey y James Mason. El guion, por su parte, fue un trabajo conjunto de Zeffirelli con Anthony Burgess y Suso Cecchi d'Amico.
El rodaje se llevó a cabo en escenarios naturales de Túnez y Marruecos, logrando una extensión total de seis horas y veintiún minutos. Su estreno original tuvo lugar el 27 de marzo de 1977 a través de la cadena italiana Rai 1, debutando días después en el Reino Unido. Desde sus primeras emisiones, el proyecto obtuvo un notable éxito de audiencia y recibió elogios de la crítica especializada, que destacó especialmente la interpretación de Powell.
Elenco de Jesús de Nazaret
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Robert Powell como Jesús.
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Anne Bancroft como María Magdalena.
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Ernest Borgnine como el Centurión.
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Claudia Cardinale como la Adúltera.
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Valentina Cortese como Herodías.
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James Farentino como Simón Pedro.
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James Earl Jones como Baltasar.
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Stacy Keach como Barrabás.
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Tony Lo Bianco como Quintilo.
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James Mason como José de Arimatea.
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Ian McShane como Judas Iscariote.
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Laurence Olivier como Nicodemo.
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Donald Pleasence como Melchor.
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Christopher Plummer como Herodes Antipas.
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Anthony Quinn como Caifás.
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Fernando Rey como Gaspar.
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Ralph Richardson como Simeón.
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Rod Steiger como Poncio Pilato.
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Peter Ustinov como Herodes el Grande.
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Michael York como Juan el Bautista.
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Olivia Hussey como María.
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Cyril Cusack como Judá.
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Ian Holm como Zerah.
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Yorgo Voyagis como José.
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Ian Bannen como Amós.
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Marina Berti como Isabel.
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Regina Bianchi como Ana.
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Maria Carta como Marta.
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Lee Montague como Habacuc.
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Renato Rascel como Hombre Ciego.
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Oliver Tobias como Joel.
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Norman Bowler como Saturnino.
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Robert Beatty como Próculo.
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John Phillips como Naso.
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Ken Jones como Jotán.