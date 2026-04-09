Quién actúa de "Snape" en la serie de Harry Potter de HBO Max: confirmaron al actor

Paapa Essiedu, como Severus Snape.

La nueva serie de Harry Potter ya genera enorme expectativa entre los fanáticos. Se trata de una ambiciosa adaptación televisiva producida por HBO que buscará trasladar con mayor fidelidad los siete libros de J.K. Rowling a la pantalla, dedicando una temporada a cada entrega. A diferencia de las películas, el formato permitirá profundizar en tramas, personajes y detalles del mundo mágico. La serie podrá verse en la plataforma HBO Max y contará con un elenco completamente renovado. Su primera temporada adaptará Harry Potter y la piedra filosofal y forma parte de un proyecto a largo plazo que podría extenderse durante más de una década.

El nuevo Severus Snape: quién es el actor

El encargado de interpretar a Severus Snape es Paapa Essiedu, un actor británico de origen ghanés que está construyendo una sólida carrera en teatro, cine y televisión. Su elección marca un cambio respecto a la versión cinematográfica que popularizó Alan Rickman, ya que la serie apostará por un personaje más cercano a la edad que tiene en los libros.

Essiedu nació en Londres en 1990 y se formó en la prestigiosa Royal Shakespeare Company, donde alcanzó notoriedad al convertirse en el primer actor afrodescendiente en interpretar a Hamlet en esa institución. Su trayectoria combina teatro clásico con producciones modernas, lo que lo posiciona como un intérprete versátil y respetado.

En televisión ganó reconocimiento internacional por su papel en I May Destroy You, una serie de HBO, donde recibió elogios de la crítica. También participó en Gangs of London y en el universo de Black Mirror. Su carrera incluye además trabajos en cine y miniseries británicas, lo cual lo consolida como uno de los talentos emergentes más importantes de su generación.

Paapa Essiedu, actor de teatro, cine y televisión.

El debate y racismo por la elección de Essiedu

La elección de Essiedu ha generado debate entre los fanáticos, aunque también elogios de colegas que destacan su capacidad actoral y su potencial para ofrecer una nueva mirada sobre un personaje complejo y ambiguo dentro de la historia. Sin embargo, en redes sociales también se han publicado comentarios y críticas relacionadas a su color de piel, que minimizan la elección de Essiedu como Snape.

Además de Essiedu, el elenco incluye a John Lithgow como Dumbledore, Janet McTeer como McGonagall y Nick Frost como Hagrid, junto a un nuevo trío protagónico juvenil que dará vida a Harry, Hermione y Ron. El estreno de la serie está previsto para diciembre de 2026 en HBO Max.