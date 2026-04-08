Hugo Alconada Mon reveló lo que más preocupa a Javier Milei: "Algo incómodo"

El periodista Hugo Alconada Mon contó cuál es la mayor preocupación de Javier Milei.

Durante su visita al canal de streaming Blender, el periodista Hugo Alconada Mon reveló la inmensa preocupación de Javier Milei por la estafa de la criptomoneda $LIBRA.

Frente a la consulta de Tomás Rebord sobre el impacto real del tema en el oficialismo, el autor confirmó el enorme malestar interno. “¿Es esto algo incómodo para los hermanos Milei? La respuesta corta es sí”, sentenció. Acto seguido, enumeró los delitos bajo la lupa judicial. “Tenés varios. Entre otros, tenés negociaciones incompatibles con la función pública, tenés eventualmente dádivas, tenés eventualmente lavado de activos. Podrías tener algo parecido a una estafa”, alertó.

Para ilustrar la oscura maniobra especulativa, el escritor utilizó una metáfora. “Vamos a explicarlo muy sencillo, ¿te parece? $LIBRA es un criptoactivo, una meme coin, que hay que imaginarse que es como cuando vos tenés una cañita voladora”, arrancó. “El truco es que vos, cuando se está prendiendo la mecha de la cañita voladora, vos te tenés que subir, comprar, porque vale cero, y esa cañita sale disparada para arriba y puede multiplicar su valor por X”, continuó con su relato. “El truco es tener el dato, o tener el pálpito, o la intuición, de que antes de que la cañita voladora estalle en mil pedazos y se derrumbe, vos tenés que soltar la cañita voladora y librarte”, siguió.

El punto más complejo del escándalo radica en el momento exacto de la inyección de dinero. “Para el momento en que se prendió el fósforo de la cañita voladora $LIBRA, ya tenías gente que estaba abrazada a la cañita voladora. ¿Cómo supieron?”, cuestionó el periodista. Además, apuntó contra las insólitas compras instantáneas tras el mensaje del jefe de Estado en las redes: “Y en los segundos posteriores a que Milei tuiteó, hubo gente que ya la compró. ¿Cómo hizo? No te da el tiempo físico”.

$LIBRA era como "jugar a la ruleta rusa"

Finalmente, el periodista aniquiló la excusa pública del máximo mandatario frente al colapso de $LIBRA. “Cuando todo estalló en pedazos, Milei, en la entrevista que le da a Jony Viale en TN, dice 'esto era como jugar al casino'. Y esto era como jugar a la ruleta rusa y te tocó la bala, te tocó morir”, remató.