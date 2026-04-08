¿Quiénes son los principales candidatos a la presidencia de Perú?

Los candidatos presidenciales de Perú debaten antes de las elecciones en Lima

Los peruanos elegirán a un presidente y a los ​representantes del Congreso bicameral el domingo 12 de abril, tras años de crisis políticas con ocho presidentes desde el 2018 debido a renuncias o destituciones en medio de escándalos de corrupción.

Según los últimos sondeos, al menos cinco -del récord de 35 candidatos presidenciales- podían llegar a un balotaje porque ninguno lograría superar el 50% de los votos necesarios para ganar. Los dos primeros ‌irán a una segunda ronda el 7 de junio.

Aquí breves perfiles de los principales ‌candidatos:

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

KEIKO FUJIMORI

* La política de derecha de 50 años que lidera las encuestas a una semana de las elecciones postula por cuarta vez. Es hija del fallecido exmandatario Alberto Fujimori que estuvo preso por abusos a los derechos humanos durante su gobierno (1990-2000).

* La candidata, que llegó a un balotaje en sus tres campañas anteriores, estuvo casi una década bajo investigación por presuntamente recibir fondos de campaña de forma irregular. En octubre del año pasado el Tribunal Constitucional desestimó el caso del delito de lavado de activos alegando vicios procesales.

* Keiko Fujimori estuvo por esa causa bajo prisión dos veces durante casi un año y medio, entre el 2018 y el 2000.

* Para la campaña electoral del 2026 ha prometido "mano dura" contra los criminales y la inseguridad, evocando el liderazgo de su padre que, con el apoyo de las fuerzas armadas, derrotó a los rebeldes del grupo maoísta Sendero Luminoso a fines del siglo pasado.

* Estudió administración de empresas en universidades de Estados Unidos. Es considerada como una socia más confiable para Washington y a favor de ​inversiones con reglas institucionales.

* En el 2006, la política de ⁠derecha fue elegida legisladora del Congreso unicameral con la más alta votación para esa función. Es divorciada de un estadounidense y tiene dos hijas.

* Analistas dicen que Fujimori se ha visto perjudicada por ‌la fuerte influencia de su partido Fuerza Popular en el Congreso en una década de constante inestabilidad política.

CARLOS ÁLVAREZ

* Es un popular cómico e imitador de varios expresidentes ⁠que decidió hacer política porque, según afirma, esta "asqueado" de la corrupción en Perú, capitalizando así la frustración por políticos tradicionales ⁠del país.

* Para postular a la presidencia dejó atrás cuatro décadas como humorista en varios canales de la televisión y se unió a fines del año pasado al partido País para Todos, que tiene una plataforma populista y una fuerte postura anti-crimen.

* En un reciente debate electoral, Álvarez, de 62 años, planteó la salida de Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para permitir cambios en la legislación ⁠local, como la pena de muerte para "los sicarios en flagrancia". También aboga por la participación de los militares en la lucha contra el crimen.

* Álvarez dice que no es de izquierda ​y tampoco de derecha, sino un "pragmático" que busca cambiar el rumbo del país. Está a favor de una economía de libre mercado y afirma que ‌promoverá la inversión privada para grandes proyectos de infraestructura.

* Se ha comparado con el presidente Volodímir ‌Zelenski de Ucrania, señalando su propia transición de comediante a la política. Además ha celebrado el renovado interés del presidente estadounidense Donald Trump en América Latina, al tiempo que reconoce la ⁠importancia económica de la inversión china en Perú.

* Aunque los analistas cuestionan la profundidad de su programa político y han expresado dudas sobre la solidez de su equipo técnico en caso de que llegue al gobierno, las últimas encuestas muestran un reciente repunte en el apoyo electoral.

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA

* Es un empresario ultraconservador del partido Renovación Popular. De 65 años, es un exalcalde Lima y una de las figuras más reconocibles en la contienda. Según los últimos sondeos difundidos ha bajado en las intenciones de voto.

* Exbanquero corporativo de Citibank, hizo fortuna con negocios vinculados a la industria de hoteles y ferrocarriles. Es ingeniero industrial y magíster ​en administración.

* Llamado "Porky" como el famoso ‌personaje de dibujos animados, tiene un discurso radical y abiertamente contrario al aborto, al matrimonio gay y a "la ideología de género". Ha sido miembro del grupo católico conservador Opus Dei y anteriormente ha manifestado que práctica celibato desde los 19 años.

* Propone expulsar a inmigrantes ilegales y restablecer el sistema de "jueces sin rostro" para proteger a magistrados en juicios a criminales. Además, plantea retirar a Perú de la Corte IDH para aplicar la pena de muerte a delincuentes.

* También propone reducir a seis desde 18 el número de ministerios.

* López Aliaga tiene vínculos con el sector minero y sus inversiones ferroviarias se han beneficiado con el transporte de concentrados de cobre de algunas minas en Perú.

* El candidato enfrenta acusaciones de sus ⁠opositores por un presunto endeudamiento irregular de 1.100 millones de dólares para la Municipalidad de Lima, tras varias emisiones de bonos. El político niega la denuncia y ha cargado contra rivales de izquierda, a quienes llama "caviares" o "parásitos" del Estado.

ROBERTO SÁNCHEZ

* Es un legislador de 57 años que fue ministro de Comercio Exterior durante el gobierno del exmandatario izquierdista Pedro Castillo, quien fue destituido y ahora cumple prisión por intentar cerrar el Congreso de forma inconstitucional.

* Sánchez ha subido sorpresivamente en las encuestas en los últimos días por el apoyo de regiones de interior principalmente del sur, que según analistas le dieron en el 2021 la victoria al expresidente Castillo frente a la candidata Keiko Fujimori.

* El candidato es psicólogo de profesión y lidera el partido de izquierda Juntos por el Perú, que postula al Congreso a ex funcionarios y a un reconocido coronel retirado de la policía que lideró un equipo que investigó sonados casos de corrupción.

* Tiene como cercano asesor a Antauro Humala, un militar retirado ultranacionalista que estuvo en prisión por una rebelión contra el Gobierno a inicios de siglo.

* En su campaña Sánchez luce un ‌sombrero de ala ancha que usó Castillo y que afirma se lo prestó el exmandatario. Sánchez propone la redacción de una nueva Constitución dando al Estado una mayor participación en el manejo de la economía, además de revisar los contratos de explotación de las grandes mineras.

* En el último debate presidencial anunció que en su gobierno impondrá un impuesto a las "sobreganancias" de las grandes empresas para financiar programas de educación y salud.

ALFONSO LÓPEZ CHAU

* Es un economista y catedrático que fue rector de la estatal Universidad de Ingeniería durante cinco años hasta el 2025. Antes, en el 2023 fundó el partido Ahora Nación, que se alió con políticos de izquierda para postular este año.

* López Chau, de 75 años, se desempeñó además como uno de los directores del Banco Central de Perú entre el 2006 y el 2012, bajo la presidencia en esa institución del banquero Julio ‌Velarde, que lleva dos décadas en el cargo.

* Durante la campaña electoral ha planteado crear un "fondo soberano" de riqueza, como instrumento de inversión estatal para financiar proyectos de infraestructura que darían un impulso a la actividad productiva, aunque sin mayores detalles del mismo.

* El político ha propuesto también derogar varias leyes a las que llama "procrimen" aprobadas en los últimos años por el Congreso.

JORGE NIETO

* Es un sociólogo de 74 años graduado de la Pontificia Universidad Católica ‌de Perú y con una maestría en ciencias política ⁠de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

* Tras militar en partidos de izquierda entre 1970 y 1980 se mudó a México para trabajar en organismos internacionales. Regresó al país andino como consultor político y en el 2016 fue ministro de Cultura durante el gobierno del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski.

* También fue ministro de Defensa, pero renunció en ​el 2018 en señal de protesta luego de que Kuczynski decidiera otorgar un indulto humanitario al encarcelado exmandatario Fujimori.

* Durante la campaña electoral, Nieto -que fundó en 2019 el centrista Partido del Buen Gobierno- planteó construir un consenso nacional para elaborar una nueva ley de la pequeña minería, que excluya a los mineros ilegales que son una fuente de financiamiento para las organizaciones criminales.

* En el plano de derechos civiles dijo que está de acuerdo con la unión civil y matrimonio entre pajeras del mismo sexo y está a favor del aborto en casos de violación a menores de edad.

Con información de Reuters