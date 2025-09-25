Emma Watson habló de la transfobia de J.K Rowling y enmudeció a todos: "Tuve experiencias"

Emma Watson volvió a posicionarse en uno de los temas más polémicos tras el éxito de Harry Potter: los dichos transfóbicos de J.K Rowling, autora de la popular saga de libros. En su nueva reflexión sobre el pensamiento de la escritora, la actriz reveló que "jamás la cancelaría" y reavivó el debate sobre la cultura de la cancelación en las redes sociales.

Emma Watson, quien saltó a la fama por dar vida a Hermione Granger en la saga Harry Potter y lleva alejada de la actuación desde 2019, recientemente concedió una entrevista en la que explicó las razones de su retiro y abordó su relación con J.K Rowling tras sus opiniones sobre las personas transgénero. Lo que llamó la atención es que si bien la actriz ya había mostrado una opinión contraria a la escritora ("las personas trans son quienes dicen ser y merecen vivir sus vidas sin ser cuestionadas constantemente", escribió en un tuit), ahora confesó que no se ve capaz de "cancelar" a Rowling.

"Realmente no creo que haber tenido esa experiencia y sentir el amor, el apoyo y las opiniones que siento signifique que no pueda apreciar y valorar a Jo y a la persona con la que tuve experiencias personales" aseguró Emma Watson en el podcast On Purpose de Jay Shetty. "Mi deseo más profundo es que las personas que no están de acuerdo con mi opinión me quieran, y espero poder seguir queriendo a las personas con las que no necesariamente comparto la misma opinión", agregó.

El reclamo de Emma Watson a J.K Rowling: "Nunca se hizo posible"

Por otro lado, la actriz de Harry Potter reveló que "nunca se hizo posible una conversación con Rowling" y sentenció: "No hago comentarios (sobre los derechos de las personas trans), no sigo haciendolos, no porque no me importe ella o el tema, sino porque la forma en que se está llevando a cabo la conversación me resulta realmente dolorosa". "No hay ningún mundo en el que pueda cancelarla. No sé que más hacer aparte de mantener juntas estas dos cosas aparentemente incompatibles y esperar que quizá algún día se resuelvan. Puedo amarla. Puedo saber que ella me amaba. Puedo estarle agradecida", cerró.