Papelón en vivo: un periodista de TN se burló de Zulma Lobato

El comunicador dejó un mensaje transfóbico en el programa Mañaneros de TN y discriminó a Zulma Lobato.

Un ciclo de TN fue lapidado en redes sociales por un comentario transfóbico que tuvo uno de sus miembros. En Tempraneros, el programa matutino del canal del Grupo Clarín, la periodista Roxy Vázquez, en su sección de humor La Pluma de Roxy, reveló que Zulma Lobato quería adoptar un carpincho y uno de los panelistas lanzó una desafortunada acotación al respecto.

“Zulma Lobato quiere adoptar a un carpincho”, expresó Vázquez y, desde la mesa, uno de los periodista sumó: “Pero los carpinchos no son animales adoptivos, no son domésticos. Los carpinchos en su hábitat. Y Zulma Lobato también en su hábitat”. En esta última frase, el panelista empleó una vez más el mismo tipo de violencia contra Lobato que se ha ejercido desde su aparición en los medios, basada en la ridiculización y la burla.

Además de ser ofensivo para con Zulma a nivel personal, el comentario estigmatiza a toda la comunidad travesti-trans, ya que refiere a un hábitat especial para las personas con esa identidad de género. La lucha de ese colectivo boga cada día por la inclusión que la sociedad le debe, después de siglos de haber sido invisibilizadxs, y la idea de un “hábitat” diferente para ellxs alude a que pertenecen a otra especie. Esa exclusión que tanto afecta la vida de las personas trans, cuyo promedio de vida en Argentina no supera los 40 años, es propulsada, entre otros factores, por comentarios como el que tuvo ese periodista en televisión abierta.

La youtuber Coni Ros opinó al respecto y dilapidó a TN

Por su parte, la influencer Coni Ros se expresó sobre el hecho sucedido al aire de TN en sus historias de Instagram y pidió explicaciones a la emisora. “Un comentario totalmente desagradable y fuera de lugar de estas personas, que lamentablemente no me sorprende, viniendo de este tipo de medios de comunicación. La pregunta es la siguiente, señores y señoras de TN: ¿Cuál es el hábitat de Zulma Lobato?”, enunció la youtuber y siguió: “A ver, cuéntennos, porque si tanta gracia les causó debe ser por algo. ¿Cuál es el hábitat de una mujer trans? ¿La calle, la prostitución, un lugar oscuro y tétrico, un club nocturno? ¿Cuál es? Déjenlo más en claro, gente de TN. Me gustaría que digan cuál es su hábitat. Así como el de los carpinchos es el agua, los humedales, Nordelta; ¿cuál es el de ella?”.

Luego, Ros dejó en claro que había sido sarcástica en la serie de preguntas que enumeró y lanzó: “De más está decir que está muy claro el comentario y que es totalmente desagradable, misógino y transfóbico. La verdad, deja mucho que desear de un canal de noticias tan importante. A pesar de que la tele se ha burlado y ha tratado de la manera más deplorable posible a Zulma Lobato, ella es una figura reconocida y ustedes aprovecharon el momento para burlarse de nuevo de ella. Háganse cargo”.