Fue actriz en Harry Potter, se abrió un Only Fans pero el contenido que vende dejó sin palabras a todos

Fue actriz en Harry Potter y se abrió un Only Fans: "Un nuevo comienzo".

La actriz británica Jessie Cave, quien encarnó a Lavender Brown en la saga de películas Harry Potter, se hizo viral en las últimas horas por sus publicaciones en Instagram promocionando su cuenta de Only Fans. Pero lo más curioso de la situación es que el contenido que vende la mujer de 37 años lejos está de lo porno.

Jessie Cave celebró en su newsletter de Substack sus 6 meses en Only Fans, plataforma de venta de contenido para adultos, remarcando que le cambió la vida a nivel emocional y económico: “Felices 6 meses para mí en OnlyFans, lo más empoderador que he hecho en mi vida. Estoy agradecida. Es un nuevo comienzo".

Pero la curiosidad detrás del anuncio reside en el contenido que vende Jessie Cave en su cuenta de Only Fans: fotos y videos de su larga y cuidada cabellera. “Es un gran alivio estar seis meses después de haber lanzado la cuenta con las paredes pintadas y las alfombras puestas. Los baños funcionan, las literas están hechas. Tenemos una furgoneta, bonitas cortinas y estanterías, y ahora estamos instalados y listos para empezar de nuevo”, escribió la actriz en otra publicación de Instagram.

En qué película de Harry Potter aparece Jessie Cave

Jessie Cave apareció en Harry Potter y el misterio del príncipe, sexta entrega de la saga creada por la autora J.K Rowling, como Lavender Brown. Su personaje mantiene una relación amorosa con Ron Weasley y es uno de los puntos de conflicto entre Ron y Hermione, quienes luego terminarán juntos sobre el final de Harry Potter.