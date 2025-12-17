Médicos ingleses inician una huelga de cinco días en medio de aumento de casos de gripe

FOTO DE ARCHIVO: Médicos residentes de la Asociación Médica Británica hacen un piquete frente al Hospital St Thomas durante la decimotercera huelga del sindicato en una disputa salarial que comenzó en marzo de 2023, en Londres

Los médicos de Inglaterra iniciaron el miércoles una huelga de cinco días por motivos salariales y de condiciones de trabajo, en un contexto de aumento de los casos de gripe y sin que se vislumbre el final de un conflicto cada vez más enconado con el Gobierno.

El paro es el más reciente de una serie de huelgas convocadas este año por los médicos "residentes" o auxiliares de hospital, que afirman que su salario se ha visto mermado a lo largo de más de una década.

El Gobierno dice que no puede permitirse aumentar los salarios más de lo que ya lo ha hecho, y el ministro de Salud, Wes Streeting, ha calificado las huelgas de "autoindulgentes, irresponsables y peligrosas".

UN SERVICIO SANITARIO YA AL LÍMITE

La huelga añade presión a un servicio sanitario que ya está al límite. El Servicio Nacional de Salud de Inglaterra advirtió la semana pasada que los hospitales se enfrentaban al "peor escenario posible" por el aumento de casos de una cepa virulenta de gripe.

"El personal se unirá como siempre (...) pero lamentablemente es probable que más pacientes sientan el impacto de esta ronda de huelgas que en las dos anteriores", dijo Meghana Pandit, directora médica nacional del NHS England.

Jack Fletcher, de la Asociación Médica Británica (BMA), que representa a los médicos residentes, dijo que había dos cuestiones en juego: la crisis de empleo, con médicos cualificados incapaces de conseguir un puesto, y el salario.

"Debemos valorar a nuestros médicos en este país", dijo en el piquete frente al hospital St Thomas de Londres.

"El año pasado vimos cómo más médicos daban el paso de abandonar la profesión que en cualquier otro de la última década".

Streeting, sin embargo, dijo que se trataba "en última instancia de una disputa salarial".

"Hay una brecha, una brecha muy grande, entre las expectativas de la BMA y lo posible", dijo a los legisladores el miércoles.

LA GRIPE AÚN NO HA LLEGADO A SU MÁXIMO

La BMA reclama un aumento del 29% este año para restablecer los niveles salariales de 2008 en términos reales.

Poco después de ser elegido el año pasado, el Gobierno laborista acordó una subida salarial del 22% para los médicos, en un intento de poner fin a una disputa que comenzó bajo el anterior Gobierno conservador.

Sin embargo, tras concedérseles otra subida del 5,4% este año, el conflicto volvió a recrudecerse.

El apoyo público a las huelgas es relativamente bajo: una encuesta de YouGov realizada el 12 de diciembre mostraba que el 58% de los encuestados se oponía total o parcialmente a las últimas medidas.

NHS England ha dicho que puede haber menos médicos de guardia de lo habitual durante las huelgas, lo que obligará al personal a dar prioridad a los cuidados vitales. Algunas citas se reprogramarán.

Las hospitalizaciones por gripe en Inglaterra se dispararon más de un 50% a principios de diciembre, alcanzando un promedio de 2.660 pacientes al día, el más alto de la historia para este periodo. Los responsables sanitarios han afirmado que aún no se vislumbra un pico.

Con información de Reuters