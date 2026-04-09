Paro de colectivos: a qué hora podría normalizarse el servicio.

Gran parte del AMBA amaneció este jueves sin servicio de colectivos. El miércoles por la noche, la empresa UTA comunicó que se realizaría un paro por falta de pago de salarios, por lo que muchas líneas no prestan servicio desde el inicio de la jornada. Sin embargo, la reunión que se realizó esta mañana podría cambiarlo todo y, finalmente, lograr que se levante el paro.

El paro de ciertas líneas de colectivos se dio en el marco de un tenso panorama para el transporte público en el AMBA: hubo cancelaciones y recortes en las frecuencias de algunas líneas y, se estima, que el boleto podría aumentar un 5% el próximo mes. Así, hacia el final de la tarde del miércoles, las cámaras anunciaron la retención de tareas a la espera de que el Gobierno les gire los subsidios adeudados como condición mínima para poder abonar los salarios adeudados.

Se espera que se normalice de a poco el servicio de colectivos, aunque podrían persistir la reducción de frecuencias por parte de las empresas, algunas de las cuales ya fueron multadas por el Gobierno nacional.

En medio del paro de colectivos, reunión clave del Gobierno con las empresas

Luego de tres días de tensión por la reducción de las frecuencias, este jueves a media mañana los empresarios del sector se reunieron con autoridades de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura y de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, para buscar una solución a la retención de tareas lanzada por la UTA a partir de la medianoche de hoy.

Según trascendió, durante la reunión, las autoridades nacionales propusieron avanzar en "una reestructuración integral del sistema, que presenta desequilibrios estructurales y demandas persistentes" con el fin de "mejorar su eficiencia y sustentabilidad". Por otro lado, anunciaron que ayer se efectivizó el pago correspondiente al Régimen de Compensaciones Tarifarias del transporte público de jurisdicción nacional, equivalente al anticipo del 60% del mes de abril de 2026.

De este modo, para mañana viernes 10 de abril, el servicio de las líneas de colectivos que recorren el AMBA debería estar normalizado, a menos que se comunique lo contrario por parte del sindicato de choferes.

Cómo seguirá la situación del transporte público

En tanto, como resultado de la reunión de este jueves por la mañana, se definió, como medida inmediata, la realización de una mesa técnica el próximo martes orientada a trabajar en "propuestas de reorganización del sistema y en las variantes de pago de las deudas pendientes".

Por su parte, el Estado Nacional se expresó en "plena disposición a acompañar al sector en la implementación de soluciones que garanticen un servicio eficiente y de calidad para los usuarios, entendiendo el carácter estructural de la problemática".