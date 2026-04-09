Paro de colectivos: en vez de resolver el problema, el Gobierno multará a las empresas

El Gobierno sancionará a las empresas de colectivo que hayan frenado sus unidades por completo o que hayan reducido la frecuencia de movilidad. Las multas previstas van de los 400 mil hasta los 12 millones de pesos, un elemento que suma tensión a la negociaicón y la resolución del conflicto que desembocó en un paro.

La Secretaría de Transporte informó, a través de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que se "encuentra monitoreando el funcionamiento del servicio de transporte urbano de pasajeros" y detectó una reducción en la cantidad de colectivos en circulación respecto de la jornada previa.

Paro de colectivos: sancionarán a las empresas

Según precisaron desde el organismo, esta situación se registró "pese a que el Estado efectuó el pago de los subsidios correspondientes al cuarto día hábil de abril y a que las empresas se habían comprometido a sostener e incluso mejorar la frecuencia del servicio".

Frente a la merma en las unidades disponibles, la CNRT inició el labrado de actas de infracción y avanzó con la aplicación de sanciones contra aquellas compañías que no cumplan con los niveles de servicio exigidos. En ese marco, recordaron que la normativa vigente prevé multas que van de 500 a 15.000 boletos mínimos para las empresas que incumplan con el régimen diario de frecuencias, tanto en horarios diurnos como nocturnos.

Además, advirtieron que si el servicio se interrumpe durante cinco días consecutivos o diez días alternados en un mismo año calendario, puede considerarse como abandono de la prestación. En esos casos, la reiteración de incumplimientos podría derivar en la caducidad del permiso de explotación.