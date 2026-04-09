Cerró un famoso bar en el medio de la crisis de Javier Milei: apareció empapelado de la noche a la mañana

Los vecinos de Comodoro Rivadavia se encontraron con una postal inesperada en pleno centro. El Zavad Bar & Food, un reconocido local gastronómico ubicado sobre la calle 25 de Mayo, a pocos metros de la terminal de ómnibus, apareció completamente empapelado de la noche a la mañana.

No hubo cartel de despedida, mensajes en redes sociales o explicación oficial. Solo el silencio de un local que, hasta hace unos pocos días, ofrecía coctelería y platos de autor.

El bar se presentaba en sus redes como “la nueva tendencia en coctelería y espacio gastronómico en Comodoro Rivadavia”. Había logrado conquistar a residentes y turistas con una propuesta que mezclaba diseño, buena música y una carta que buscaba diferenciarse en una ciudad petrolera donde la oferta gastronómica no para de crecer.

Su ubicación estratégica —cerca de la terminal, en una de las arterias más transitadas del casco céntrico— le había permitido sostener una fuerte presencia durante largos años.

La crisis que no perdona

El cierre de Zavad no es un caso aislado. En los últimos meses, Comodoro Rivadavia y otras ciudades del país vieron cómo decenas de bares y restaurantes bajaban la persiana, víctimas de un contexto económico que no da tregua. La inflación, el aumento de los alquileres, la caída del consumo y los costos crecientes de insumos y personal hicieron que muchos emprendimientos que parecían sólidos terminaran en la lona.

Según fuentes del sector gastronómico local, los bares de coctelería y los restaurantes de gama media son los más afectados. Las y los clientes más regulares redujeron sus salidas o las limitan a ocasiones especiales.

Para un local como Zavad, que apostaba a una propuesta de calidad y ambientación cuidada, el impacto fue doble: los costos fijos se mantuvieron altos mientras los ingresos se derrumbaron.

Sin respuestas oficiales

Hasta el momento, los dueños del emprendimiento no emitieron ningún comunicado ni informaron sobre la posibilidad de reabrir en otro sitio. Los habituales del bar, que solían llenar sus mesas los fines de semana, ahora se preguntan si volverán a sentarse en alguna de sus sillas.

En las redes sociales, algunos usuarios lamentaron el cierre y recordaron noches de tragos, charlas y música en vivo. “Era un lugar diferente, con onda. Una pena que no haya podido sostenerlo”, escribió una vecina en un grupo de Facebook. Otros, más críticos, señalaron que el barrio y la ciudad necesitan más espacios así y que el cierre es una pérdida para la vida nocturna comodorense.

De esta manera, Zavad Bar & Food se suma a una larga lista de bares y restaurantes que cerraron en los últimos meses en distintas provincias argentinas. La crisis económica, sumada a la apertura de importaciones y a la caída del poder adquisitivo, golpea con especial crudeza al sector gastronómico, donde los márgenes de ganancia suelen ser ajustados.

Mientras tanto, en la calle 25 de Mayo, el cartel empapelado sigue allí. Sin fecha de regreso, sin explicaciones. Solo el vidrio opaco y la certeza de que otro negocio de la noche a la mañana dejó de existir.