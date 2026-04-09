Etcheverry hizo un partidazo pero Alcaraz lo eliminó en el Masters 1000 de Monte-Carlo

El Masters 1000 de Monte-Carlo 2026 no dejó un buen saldo para el tenis argentino, pero este jueves Tomás Etcheverry dejó más que sensaciones positivas. El marplatense, 30° en el ranking, cayó por 6-1, 4-6 y 6-3 ante Carlos Alcaraz por los octavos de final y ya no quedan tenistas nacionales en el torneo que se disputa sobre polvo de ladrillo.

En el primer enfrentamiento entre ambos en el circuito ATP, Alcaraz, número 1 del mundo, impuso condiciones desde el inicio a través del saque y su derecha. Aprovechando el bajo ritmo con el que empezó Etcheverry, el español tuvo 11 tiros ganadores, quebró el saque en tres oportunidades y se llevó el primer set en 26 minutos.

A pesar de la clara diferencia que existió al comienzo, Etcheverry salió al segundo set con otra actitud y rompió el servicio de Alcaraz dos veces consecutivas para delantarse 3-1 en el marcador, gracias a una mejora sustancial en su saque y siendo más agresivo desde la devolución.

Etcheverry, que obtuvo su primer título en el ATP 500 de Río de Janeiro, soportó la presión del europeo ante cada juego de saque suyo y, con una gran personalidad, se llevó la segunda manga por 6-4, en la que su rival realizó 22 errores no forzados.

En el set definito, Alcaraz mostró una versión distinta a la anterior que se vio reflejada rápidamente, ya que quebró el primer turno de servicio de Etcheverry y se adelantó 3-0. Si bien esos games fueron parejos, el español fue más determinante en los puntos decisivos.

El argentino luchó hasta el final y puso en aprietos al campeón defensor del torneo, sin embargo Alcaraz, que no lució su mejor tenis, llegó al 5-3 con su saque y, a pesar de algunas vacilaciones, cerró un vibrante partido por 6-4 en más de dos horas de juego.

Horacio Zeballos va por las semifinales del Masters 1000 de Monte-Carlo en el dobles

Luego de vencer a Marcelo Melo (43°) y Alexander Zverev (145°) por 7-6 (5) y 6-1 por segunda ronda, Hoacio Zeballos y Marcelo Granollers irán este viernes ante el argentino Guido Andreozzi y el francés Manuel Guinard, por un lugar en semifinales, con quienes perdieron en California.

El marplatense y español, la mejor pareja preclasificada del torneo monegasco, buscarán obtener su primer título del 2026,luego de caer en la final en el ATP 500 de Dallas y las semifinales del Australian Open, Indian Wells y Miami.

Los 10 tenistas argentinos en el top 100 del ranking mundial de la ATP

Francisco Cerúndolo, 19°.

Tomás Etcheverry, 30°.

Mariano Navone, 42°.

Román Burruchaga, 62°.

Camilo Ugo Carabelli, 63°.

Sebastián Báez, 65°.

Juan Manuel Cerúndolo, 71°.

Thiago Tirante, 72°.

Marco Trungelliti, 76°.

Francisco Comesaña, 99°.

El legado de la Legión Argentina de tenis

Para encontrar un antecedente similar hay que remontarse a la época dorada de la denominada “Legión Argentina”. En 2007, el país llegó a contar con 14 jugadores dentro del Top 100, con los siguientes jugadores: Guillermo Cañas (17°), Juan Ignacio Chela (20°), David Nalbandian (25°), Agustín Calleri (29°), Juan Mónaco (32°), José Acasuso (49°), Juan Martín del Potro (56°), Sergio Roitman (71°), Mariano Zabaleta (83°), Diego Hartfield (88°), Martín Vassallo Argüello (89°), Carlos Berlocq (92°), Gastón Gaudio (99°) y Juan Pablo Guzmán (100°).

Ese período marcó una era dorada que parecía difícil de repetir. Sin embargo, este nuevo logro demuestra que el tenis argentino vuelve a estar en una senda de crecimiento sostenido.