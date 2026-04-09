Armado federal y gestión bonaerense: Kicillof hace equilibro entre el 2026 y 2027

“Este no es un año de candidaturas, es de construcción”, reitera en cada oportunidad que tiene el gobernador Axel Kicillof respecto al reloj que empezó a correr de cara a las elecciones del 2027 y en medio de un contexto nacional que sólo arroja números negativos y de rechazo hacia la gestión de Javier Milei. Las quejas y el descontento social se hacen sentir, y el peronismo evalúa cómo avanzar para volver a ser una alternativa de poder.

En esa arena movediza y conflictiva en que se encuentra la Argentina, el gobernador bonaerense sobrecarga su agenda y empieza a colar actos políticos para fortalecer su espacio, Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Tras su paso por Tierra del Fuego por los actos de Malvinas del 2 de abril, este jueves desde las 16 horas, estará en la Ciudad Universitaria, CABA, y encabezará el lanzamiento del MDF “Universidad y Ciencia” en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. También participará de una reunión con referentes del ámbito universitario. Rosca, rosca y armado.

Axel Kicillof en Ushuaia junto a Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego)

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El viernes hará base en el interior bonaerense y visitará Carlos Tejedor, Alberti y Lincoln. En el primer distrito inaugurará el edificio 50 del programa Puentes, que está bajo el ala de Carlos Bianco.

En Alberti presentará una colección de libros que encabeza la provincia y está destinada a “aulas bonaerenses científicas”, para infancias, juventudes y docentes en formación. “Son libros que se van a entregar a más de mil bibliotecas”, detalló el ministro de Gobierno bonaerense. Finalmente en Lincoln participarán de la entrega de 38 viviendas en el barrio Eduardo Marengo. Se trata de una inversión de más $1.500 millones en conjunto con el municipio.

Armado Federal, un viaje a Barcelona y el PJ a la vuelta

El martes que viene, un grupo de intendentes junto al ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis a la cabeza irán a la puerta del ministerio de Economía de Luis Caputo y le exigirán “retrotraer el precio de la nafta al 1 de marzo”, y que “se retomen las obras viales que se realizan a través del impuesto a los combustibles”. A dicha actividad, el gobernador podría sumarse. Además, los intendentes que estarán presentes no serán solo bonaerenses, sino que la invitación al acto es federal. Desde infraestructura indicaron que buscan dar “un mensaje federal”.

El próximo viernes 17 y sábado 18 de abril se realizará el “Encuentro progresista” en Barcelona, España. El mismo es organizado por el presidente de dicho país, Pedro Sanchez. La invitación llegó a Casa de Gobierno y este fin de semana definirán si Kicillof asiste al evento. Quienes sí ya confirmaron su presencia fueron el presidente de la Consejo Europeo, António Costa; y los presidentes de Brasil, Ignacio Lula Da Silva; de Colombia, Gustavo Petro; y de Uruguay, Yamandú Orsi, entre otras figuras relevantes.

Transcurridos los primeros 20 días de abril, el mandatario llamaría la primera reunión del PJ bonaerense y le daría inicio formal a su gobernanza en el partido. Para ese encuentro, analizan invitar a los 135 presidentes pejotistas de cada distrito bonaerense. Lo cierto es que, desde el entorno del mandatario, entienden que no es momento de realizar actos políticos de envergadura. “La gente la está pasando mal, no podemos hacer actos, no es momento”, indicaron desde su entorno.

Finalmente, y en pos de seguir ampliando, no pasó desapercibido el encuentro que mantuvo con pastores evangelistas. Recibió a autoridades de la Federación de Consejos Pastorales Evangélicos de la Provincia de Buenos Aires (FECOPEBA), de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de Argentina (ACIERA) y de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE).

La reunión fue en el Salón de Acuerdos de la Gobernación, junto a la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; el director de Cultos, Juan Torreiro; y el diputado provincial Mariano Cascallares. Según detallaron, los dirigentes “coincidieron en la preocupación por el crecimiento de la pobreza a nivel nacional” y dialogaron sobre “el trabajo social y espiritual que realizan las iglesias evangélicas”.

La reunión de Kicillof con pastores evangelistas

El martes por la tarde, el mandatario también se sentó a dialogar con Emilio Monzó y Nicolás Massot, dos ex dirigentes del PRO que ahora están en el armado bonaerense de Miguel Ángel Pichetto. La relación entre Kicillof y Monzó data desde hace varios años y si bien han estado en veredas separadas los dirigentes compartieron una mirada sobre la situación social y política actual. Desde el entorno de Monzó se encargaron de reforzar la idea de que, si bien hay respeto mutuo y suelen dialogar por ser parte de una misma generación, “hay diferencias” entre ambos dirigentes.