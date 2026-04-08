Transformación digital: Formosa profundiza la capacitación en inteligencia artificial para pymes y emprendedores

El Gobierno de Formosa, junto con la Agencia de Desarrollo Empresarial (ADE) llevará adelante una capacitación destinada a pymes y emprendedores, con foco en la transformación digital y el uso de herramientas de inteligencia artificial. El programa se organizará en dos encuentros prácticos.

La actividad se desarrollará el jueves 9 y viernes 10 de abril, desde las 9 horas, en el Galpón “G”. La propuesta, impulsada junto a la Subsecretaría de Desarrollo Económico del Gobierno provincial, mantiene abierta su inscripción y busca acercar soluciones tecnológicas basadas en desarrollos de Google Labs para fortalecer la gestión y la producción de contenidos en los emprendimientos.

En la primera jornada se trabajará con NotebookLM, una herramienta orientada al análisis de información y generación de síntesis estratégicas para la toma de decisiones. En el segundo encuentro se abordará el uso de Mixboard y distintas funcionalidades de inteligencia artificial integradas en Google Workspace, enfocadas en la creación de contenidos visuales y la optimización de tareas administrativas.

Las ventajas de la capacitación

La capacitación busca facilitar el acceso a tecnologías emergentes para mejorar la competitividad del ecosistema emprendedor local, además impulsar la integración de herramientas innovadoras en los procesos laborales. Al concluir el programa, los participantes habrán adquirido conocimientos prácticos que les permitirán aplicar la inteligencia artificial en sus actividades diarias para potenciar de manera directa el desarrollo de sus proyectos.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y los interesados pueden completar el proceso a través del formulario online habilitado para tal fin. Asimismo, quienes deseen obtener información adicional sobre el programa o despejar dudas pueden contactarse mediante WhatsApp o a través de las redes sociales oficiales de la Agencia de Desarrollo Empresarial.

Formosa invierte en la educación

El Gobierno formoseño, a través de la Modalidad de Educación Especial del Ministerio de Cultura y Educación, inició un ciclo de formación para equipos directivos y docentes de secundaria enfocado en la legislación vigente y el acompañamiento de estudiantes con discapacidad. Las jornadas, que comenzaron en la Jurisdicción Cinco y continuaron en la EPES N° 54, están organizadas territorialmente para atender las realidades específicas de cada barrio.

La iniciativa busca fortalecer la inclusión real y efectiva mediante la corresponsabilidad de toda la comunidad educativa y consolidar a la Educación Especial como una modalidad transversal en todo el sistema provincial. El programa resulta clave al considerar que el 60% de los alumnos con discapacidad en la provincia están integrados en los niveles obligatorios, con el nivel secundario como un tramo fundamental para su desarrollo.