Lemon Sorbet: así son las uñas más originales y en tendencia para este otoño-invierno 2026.

Hay un color de uñas que va a ser tendencia este otoño-invierno 2026 y que es ideal para las que buscan unas uñas originales, diferentes y llamativas para destacarse esta temporada. Se popularizó durante los últimos meses y las manicuras de celebridades lo posicionan como uno de sus preferidos.

Se trata del Lemon Sorbet (Sorbete de Limón), un amarillo lima con tonos verdosos y fríos, ideal para esta temporada. El año pasado, el color en tendencia era el amarillo pastel, pero esta vez va a ser reemplazado por este tono, mucho más jugado y vibrante.

Jacqueline Pham, manicurista de celebridades para Color Street, dijo en Real Simple que esta versión es un amarillo fresco y liviano. "Los tonos inspirados en los cítricos están en tendencia porque se sienten frescos, alegres y quedan hermosos en fotos con luz natural. Es el color de manicure perfecto para un look de lujo limpio esta temporada", añade.

Cómo usar las uñas Lemon Sorbet

Este tono queda especialmente bien en uñas cortas y con forma redondeada, ovalada o cuadradas suaves, ya que hace que el color se vea mucho más elegante, moderno y equilibrado. Aunque muchas suelen elegir tonos llamativos en uñas largas, se luce muchísimo más en manicuras cortas y prolijas, especialmente dentro de la estética Clean Girl que va a seguir marcando tendencia este otoño-invierno 2026.

Las uñas cortas no solamente son más cómodas y fáciles de mantener en el día a día, sino que también ayudan a que este amarillo lima frío se vea más sofisticado y menos excesivo. De hecho, muchas celebridades y manicuristas están apostando por este tipo de largo.

Otra de las grandes ventajas del Lemon Sorbet es que es un tono muy versátil a pesar de ser vibrante y original. A diferencia de otros colores intensos que pueden cansar rápido o ser difíciles de combinar, este amarillo con tonos verdosos tiene un efecto mucho más fresco, luminoso y liviano.

Con qué outfits queda bien

Funciona muy bien tanto con looks neutros como con outfits más coloridos. También es un color ideal para las personas que quieren salir de los clásicos bordó, negro, marrón o nude que suelen dominar durante el invierno, pero sin caer en tonos muy estridentes. Tiene un equilibrio perfecto entre divertido, elegante y moderno.

Favorece mucho en fotos y videos porque refleja muy bien la luz natural y hace que las manos se vean más iluminadas y prolijas. Incluso puede ayudar a resaltar el bronceado o darle un aspecto más cálido y saludable a la piel.