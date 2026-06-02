Así es la fabulosa casona de Pablo Lescano con estudio de grabación profesional y estudio musical

Uno de los sectores más impresionantes de la residencia es el estudio musical, equipado con herramientas de producción y grabación de alto nivel.

La vivienda de Pablo Lescano refleja el universo creativo del líder de Damas Gratis. Con ambientes modernos, tecnología de última generación y espacios dedicados a la música, la residencia combina comodidad, diseño y una marcada identidad artística. Cada rincón del hogar muestra aspectos de la trayectoria y el estilo personal del reconocido referente de la cumbia argentina.

Cómo es la casa de Pablo Lescano por dentro

A través de distintas publicaciones en redes sociales, Pablo Lescano permitió conocer algunos de los espacios más destacados de su residencia. La propiedad se caracteriza por una estética contemporánea en la que predominan los ambientes amplios, las líneas modernas y una decoración cuidadosamente planificada.

Las luces LED ocupan un lugar central en la ambientación y aportan una impronta visual llamativa que se combina con muebles de diseño actual y equipamiento tecnológico de última generación. Esta mezcla genera un equilibrio entre confort y funcionalidad, dos características fundamentales en una vivienda pensada tanto para la vida familiar como para la creación artística.

Más allá del lujo, el hogar transmite una sensación de cercanía con la historia del músico. Cada ambiente parece haber sido diseñado para representar distintas facetas de su carrera y de su pasión por la música.

La sala de ensayo de la casa de Pablo Lescano.

El estudio de grabación que convierte la casa en un centro creativo

Uno de los espacios más importantes de la residencia es el estudio musical profesional, un sector especialmente preparado para la producción, grabación y composición de nuevas canciones.

La presencia de equipamiento tecnológico de última generación permite que gran parte del trabajo artístico pueda desarrollarse dentro del propio hogar. Este ambiente se convirtió en una extensión natural de la carrera de Pablo Lescano, quien a lo largo de los años consolidó una de las trayectorias más exitosas dentro de la música popular argentina.

El estudio no solo funciona como lugar de trabajo, sino también como un espacio creativo donde nacen nuevas ideas y proyectos musicales. La integración entre la vivienda y este sector profesional refleja el fuerte vínculo que existe entre la vida cotidiana del artista y su actividad musical.

La posibilidad de contar con un espacio de estas características dentro de la propiedad permite mantener una dinámica de trabajo constante sin perder la comodidad del entorno familiar.

La decoración inspirada en la música y la cumbia

Uno de los aspectos más llamativos de la casa es la presencia permanente de elementos vinculados al universo de la cumbia. Instrumentos musicales, vinilos, objetos de colección y murales temáticos forman parte de la decoración y aportan personalidad a los ambientes.

Lejos de tratarse de simples adornos, estos detalles funcionan como un homenaje a la historia artística del cantante y al fenómeno cultural que representa Damas Gratis dentro de la música argentina.

La propiedad se destaca por su diseño contemporáneo, con amplios ambientes, mobiliario moderno y una cuidada ambientación

La combinación entre estos elementos y una decoración moderna genera un resultado original que diferencia la vivienda de otras residencias de celebridades. El arte y la música aparecen integrados de manera natural en cada sector del hogar.

Un hogar que refleja la identidad de Pablo Lescano

La residencia de Pablo Lescano va mucho más allá de una propiedad de lujo. Cada espacio evidencia una conexión directa con su carrera, sus gustos personales y la historia que construyó a lo largo de los años.

La actualidad personal del músico también volvió a ocupar espacio en las noticias luego de que fuera visto nuevamente junto a Cecilia Calafell, madre de dos de sus hijos. Las apariciones públicas compartidas despertaron especulaciones sobre una posible reconciliación tras los rumores de crisis que circularon en los últimos meses.

Mientras tanto, la casa continúa siendo uno de los lugares más representativos del universo del artista. Con tecnología, diseño contemporáneo y un estudio de grabación profesional como protagonista, la residencia resume gran parte de la esencia de Pablo Lescano: música, creatividad y una identidad que permanece presente en cada detalle.