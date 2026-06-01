Sudáfrica espera que el Mundial le dé un nuevo impulso tras haber desaprovechado el de 2010

FOTO DE ARCHIVO: Copa Mundial de la FIFA 2026 - Entrenamiento de Sudáfrica

Sudáfrica no logró ganar impulso tras organizar el Mundial en 2010, pero después de un largo período de ‌estancamiento tiene la oportunidad ‌de convertirse en un competidor constante en el escenario global.

Las esperanzas de que la primera Copa Mundial celebrada en el continente africano ayudara a convertir a Sudáfrica en una potencia continental se desvanecieron debido a una sucesión de entrenadores mediocres y a una serie de controversias administrativas.

Sudáfrica no logró clasificarse para tres mundiales consecutivos ​después de 2010 y ⁠se perdió tres Copas Africanas de Naciones debido a un ‌desempeño deficiente en el terreno de juego y ⁠errores garrafales fuera del campo.

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Una equivocación grave ⁠del entonces entrenador Pitso Mosimane, que no leyó las reglas, echó por tierra sus posibilidades de clasificarse para la Copa Africana de ⁠Naciones de 2012, ya que optó por el empate en ​lugar de buscar la victoria en un ‌partido de clasificación decisivo.

En la última ‌eliminatoria al Mundial, a Sudáfrica le restaron tres puntos por ⁠alinear a un jugador suspendido debido a que no llevaron un registro preciso de las amonestaciones recibidas.

Eso convirtió una cómoda ventaja sobre Nigeria en su grupo en una lucha por los puntos ​al final ‌de la campaña en octubre, en la que finalmente terminó con un punto de ventaja.

Sin embargo, el hecho de que superara a Nigeria en la clasificación automática a pesar de la sanción demuestra el potencial de su plantilla.

La mayoría ⁠de sus jugadores provienen de clubes del país, en particular del Mamelodi Sundowns, que se proclamó campeón de la Liga de Campeones de África el mes pasado.

La liga sudafricana es considerada la más competitiva del continente, lo que significa que los jugadores tienen menos incentivos para buscar un traspaso a Europa.

Pero podría haber interés en varios de sus ‌mejores jugadores si Sudáfrica impresiona en la Copa Mundial que se celebrará en Norteamérica del 11 de junio al 19 de julio.

El equipo jugará contra México en el partido inaugural del torneo el 11 de junio, antes de enfrentarse a la República Checa y Corea del Sur, ‌y el entrenador Hugo Broos cree que podría dar una o dos sorpresas en el Grupo A.

"Cuando estemos en nuestro mejor nivel, con la ‌calidad que tiene ⁠este equipo, podremos dar alguna sorpresa en el Mundial", dijo Broos, quien jugó para Bélgica en el ​Mundial de México 1986.

"Además, somos un equipo que no mucha gente conoce, así que eso podría ser bueno para nosotros", agregó.

Con información de Reuters