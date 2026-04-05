Exfutbolista Cuéllar apoya a México para romper la maldición del "quinto partido" en Mundial

El exinternacional Leonardo Cuéllar, que vistió la camiseta verde de México en el Mundial de 1978, dijo que este es el año ‌en que su país finalmente ‌puede romper su antigua maldición del "quinto partido", instancia que no ha alcanzado en los últimos ocho Mundiales, ya que el torneo se celebrará en casa este verano.

La última vez que el "Tri" alcanzó los cuartos de final en un Mundial fue en 1986, cuando fue anfitrión del torneo.

México será sede del Mundial por tercera vez, coorganizando el gran evento futbolístico con Canadá ​y Estados Unidos del ⁠11 de junio al 19 de julio.

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"Mi corazón me lo dice, y ‌parte de mi cabeza también. Creo que esta vez ⁠lo vamos a lograr", dijo a Reuters ⁠el exfutbolista de 73 años.

La maldición del quinto partido —la notoria incapacidad de México para avanzar más allá de los octavos de final— ha atormentado al país ⁠durante décadas. En un torneo ampliado a 48 equipos, incluso llegar ​a esa fase ahora requiere ganar primero un ‌partido de dieciseisavos de final, lo que ‌aumenta considerablemente la presión.

Cuellar, quien también representó a México en los ⁠Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, instó al equipo actual a no confiarse demasiado.

"Si ya estás pensando en el quinto partido, podrías quedarte estancado antes y ni siquiera tener la oportunidad. Necesitan concentrarse en cada partido, dejar ​que su ‌momento se desarrolle", apuntó.

El veterano expresó su confianza en el experimentado entrenador Javier Aguirre, en su tercera etapa al frente de "El Tri", junto al asistente y exjugador Rafael Márquez.

También señaló a los jugadores mexicanos que militan en Europa —entre ellos Edson Álvarez, Raúl Jiménez ⁠y Julián Araujo— como un posible catalizador, pero advirtió que simplemente estar en una plantilla europea no es suficiente.

Cuéllar también expresó su desacuerdo con el sistema de precios dinámicos de las entradas de la FIFA, que, según él, ha dejado fuera a los aficionados mexicanos más fieles debido a los altos precios.

"Ahora los precios se han fijado muy, muy por encima de las posibilidades de nuestra ‌sociedad, ese fanático incondicional, el que siempre está ahí apoyando, ahora tendrá que conformarse con una pantalla grande", señaló.

Mencionó los problemas que podrían surgir bajo la agresiva política migratoria de Donald Trump contra los aficionados mexicanos que viven en Estados Unidos, y dijo que aquellos con estatus de residente permanente o visas ‌temporales podrían enfrentar complicaciones legales, una realidad que muchos tendrán que sopesar antes de decidir asistir.

"Quienes se encuentren en Estados Unidos con tarjetas de residencia o visas ‌temporales podrían verse envueltos ⁠en procesos judiciales", dijo Cuéllar.

Amnistía Internacional afirmó el mes pasado que las detenciones y deportaciones a gran escala llevadas a ​cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y otros organismos habían destrozado comunidades y podrían tener repercusiones en las celebraciones del Mundial.

Con información de Reuters