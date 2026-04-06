Trump propone recortar 9.400 puestos de trabajo en la TSA y 1.500 millones de dólares del presupuesto

FOTO ARCHIVO-Los terrenos de la Casa Blanca

La Casa Blanca propone recortar más ‌de 9.400 ‌puestos de trabajo y algo más de 1.500 millones de dólares en la Administración de Seguridad en el ​Transporte (TSA), que ⁠cuenta con 60.000 empleados ‌y se encarga ⁠de las ⁠operaciones de seguridad en los aeropuertos, según documentos presupuestarios.

El ⁠presidente Donald Trump propuso ​el viernes ‌exigir a los ‌aeropuertos más pequeños que ⁠prescindan de la TSA y utilicen seguridad privada como primer ​paso ‌para privatizar la agencia creada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

La ⁠Casa Blanca afirmó que la privatización de los aeropuertos más pequeños reduciría la plantilla de la TSA en más de ‌4.500 puestos de trabajo.

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La TSA propone recortar otros 4.800 puestos de trabajo mediante la mejora de la ‌eficiencia, el fin de la dotación de personal ‌en las ⁠vías de salida y la eliminación ​de posiciones redundantes.

(Reportaje de David Shepardson; Editado en español por Juana Casas)