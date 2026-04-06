Trump propone recortar 9.400 puestos de trabajo en la TSA y 1.500 millones de dólares del presupuesto

La Casa Blanca propone recortar más de 9.400 puestos de trabajo y algo más de 1.500 millones de dólares en la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), que cuenta con 60.000 empleados y se encarga de las operaciones de seguridad en los aeropuertos, según documentos presupuestarios.
El presidente Donald Trump propuso el viernes exigir a los aeropuertos más pequeños que prescindan de la TSA y utilicen seguridad privada como primer paso para privatizar la agencia creada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
La Casa Blanca afirmó que la privatización de los aeropuertos más pequeños reduciría la plantilla de la TSA en más de 4.500 puestos de trabajo.
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La TSA propone recortar otros 4.800 puestos de trabajo mediante la mejora de la eficiencia, el fin de la dotación de personal en las vías de salida y la eliminación de posiciones redundantes.
(Reportaje de David Shepardson; Editado en español por Juana Casas)