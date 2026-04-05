Crimen en Morón: revelaron los resultados de la autopsia al cantante asesinado

El crimen de Roberto "Tito" Alleruzzo conmocionó a Morón esta semana. El hombre, de 58 años, era un rapero conocido como "Mike Dee" y fue encontrado enterrado en el patio de su casa. En las últimas horas, la autopsia confirmó cuál fue la causa de muerte.

Amigos y familiares despidieron a Alleruzzo este sábado en la cochería Pache, frente al cementerio municipal de Morón. La causa quedó en manos de la UFI N°5 del distrito, a cargo del fiscal Claudio Oviedo, quien ya ordenó pericias para esclarecer lo ocurrido.

En las últimas horas se conocieron los resultados de la autopsia que confirmó la causa de la muerte del cantante, además de en qué condiciones fue hallado.

¿Qué pasó con el cantante de Morón?

La autopsia confirmó que la muerte fue por un “traumatismo encéfalo craneal grave”. El informe preliminar también indicó que el cuerpo tenía heridas menores, algunas producidas en vida y otras después de la muerte.

Según el medio Primer Plano Online, se comprobaría el relato de uno de los testigos, quien aseguró haber visto a Alleruzzo "ensangrentado" el martes por la tarde. En ese momento, la víctima habría indicado que le pegaron y le robaron el celular.

Hasta el momento, hay dos sospechosos detenidos. Uno de ellos es Joel Ramsés B. (29), quien fue arrestado el 2 de abril, mismo día del hallazgo del cuerpo. Está imputado por homicidio criminis causae -matar para ocultar otro delito-. Si se comprueba, podría ser condenado a prisión perpetua.

B. tiene antecedentes previos. Ya estuvo preso durante cinco meses por un caso de robo y habría quedado en libertad hace cinco días, según precisó el medio citado.

El imputado declaró el último viernes y negó ante la Justicia haber cometido el crimen, pero admitió que estuvo en la casa de la víctima junto a Pablo G., el segundo detenido, y que ambos solían reunirse en la vivienda de la víctima, ubicada en la intersección de avenida Palacios y Ángel Pache.

Según B., cuando llegó Alleruzzo ya estaba golpeado y después se fue. Regresó al día siguiente a la vivienda, pero no volvió a ver a la víctima.

Qué declaró el detenido por el crimen del rapero en Morón

En su declaración, el detenido también se refirió a un episodio con Rosa Leal, una kiosquera del barrio. La mujer había relatado que el martes por la noche, el detenido se había acercado a su local para pedir un jabón para sacar sangre de su ropa.

“Cuando yo llegué a la casa Tito ya estaba golpeado. Fui para drogarme y ya estaba Pablo, que llegó antes que yo. Después me fui y al otro día volví y ya a Tito no lo vi. Nos quedamos hasta las 5 de la tarde. Y lo del kiosco es verdad: fui a pedir un jabón porque empecé a trabajar en un frigorífico”, declaró.

El segundo detenido

Pablo G. fue aprehendido este sábado, luego de estar prófugo durante dos días. El segundo sospechoso había pactado su entrega en la intersección de las calles Mitre y Belgrano de Morón, donde fue detenido y trasladado a la Comisaría primera de la misma localidad.

El operativo estuvo a cargo del mayor Dante Pérez Bianchi, director de la DDI de Morón. Ahora, la investigación apunta a determinar cómo los involucrados accedían a la droga y qué desencadenó la muerte de Alleruzzo.