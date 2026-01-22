Chau sastreros: el pantalón de mujer en tendencia para ir a trabajar, moderno, fresco y cómodo.

El pantalón sastrero ya no va a ser tendencia este 2026 para ir a trabajar a la oficina. En vez de eso, un nuevo pantalón que ya forma parte del street style europeo va a imponerse como la prenda estrella de este año.

Si te cansaste del típico pantalón de vestir y querés algo más cómodo, fresco, versátil y moderno, esta prenda es para vos. Se trata de un pantalón cargo evolucionado, con un toque diferente al típico cargo ancho.

"El pantalón cargo evoluciona en 2026 y viene más sofisticado que nunca. Olvidá los cargos holgados y rígidos: ahora son de pierna recta, tobillo visible y bolsillos estratégicos", cuenta Daurany Flores, consultora de imagen personal.

Además de ser mucho más al cuerpo, vienen "en tejidos premium como gabardina, lino o satín" y podés combinarlos como quieras, ya sea que quieras armar un look elegante y formal u otro más casual y urbano.

"La clave es el equilibrio entre lo utilitario y lo sofisticado. Evita bolsillos exagerados, telas rígidas y combinar demasiados elementos utilitarios. Menos es más", aconseja la experta. "Un cargo bien elegido puede ser tan elegante como un pantalón clásico. Encuentra el tuyo y úsalo a tu favor", concluye Flores.

Cargos 2026: ideas de looks para aprender a combinarlos

Para looks más formales

1. Con tobillos descubiertos y sandalias

Pantalón cargo en tendencia para este 2026.

2. Con stilettos bajos y campera de cuero

Pantalón cargo en tendencia para este 2026.

3. Con blazer y sandalias

Pantalón cargo en tendencia para este 2026.

Para looks más informales

1. Con blazer y zapatillas

Pantalón cargo en tendencia para este 2026.

2. Con camisa y sandalias

Pantalón cargo en tendencia para este 2026.

3. Con remera básica y sandalias