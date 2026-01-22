Lujo silencioso: el corte de pelo para mujer en tendencia para este 2026, elegante y muy fácil de mantener.

Hay un corte de pelo para mujer que va a ser tendencia este 2026 y que se destaca por su elegancia, simplicidad y practicidad. A diferencia de otros, es muy fácil de mantener y no requiere muchas visitas al año a la peluquería.

El corte mariposa, que fue tendencia todo 2025, con sus capas largas y sus puntas desmechadas, va a ser desplazado por otro: el long bob. Se trata de un corte clásico, atemporal y muy sofisticado, ideal para verte "cara" sin muchos esfuerzos.

"El 2026 será el año de cortes elegantes, pulidos y fáciles de mantener. La tendencia será el lujo silencioso. Cabello que se ve caro sin parecer forzado", explica el estilista Chelo Ovando en su perfil de TikTok.

Long bob: las ventajas de este corte

Su gran ventaja es que "es de los pocos que mantiene su forma incluso cuando crece, así que siempre se ve impecable, además de que no necesita mucho cuidado ni visitas en el salón", agrega el experto.

El long bob llega a la altura de los hombros y tiene "una caída simétrica, pulida y con una textura sutil en las puntas", explica el estilista. "Es ideal para mujeres que quieren verse más caras y sofisticadas"

.

Corte de pelo en tendencia para este 2026.

También es perfecto si lo que buscás es resaltar tus facciones y estilizar el rostro. No importa tu tipo de pelo, funciona tanto para las de pelo lacio como para las de ondas, o bien para peinarlo con brushing independientemente de tu tipo de cabello.

El long bob también se destaca por su versatilidad. Permite adaptarse a distintos estilos y rutinas, ya que puede llevarse prolijo y estructurado para un look más formal o con movimiento y textura para un look más casual.

Corte de pelo en tendencia para este 2026.

Corte de pelo en tendencia para este 2026.

A diferencia de otros estilos más marcados, el long bob crece de manera armónica y mantiene ese aspecto cuidado durante más tiempo. También es un corte que favorece a distintas edades, ya que aporta frescura sin resultar extremo.

En mujeres jóvenes da un look más moderno, mientras que en adultas logra un efecto rejuvenecedor y muy prolijo. Además, queda muy bien con diferentes colores y técnicas de tintura, como balayage o tonos plenos, potenciando el brillo y la profundidad del pelo.