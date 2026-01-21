Para todos los gustos y edades: 5 cortes de pelo para mujer en tendencia para este 2026.

Hay cinco cortes de pelo para mujer que van a ser furor este 2026, según expertos en moda y estilismo. No solamente hay mucha variedad de estilos para elegir, desde más largos hasta más cortos, con y sin flequillo, sino que también son adaptables a todas las edades y tipos de pelo.

Si estabas pensando en hacerte algún cambio para este 2026, estos cortes te pueden inspirar. Es importante que tengas en cuenta qué tipo de cabello tenés, ya sea lacio, ondulado o con rulos. Martín, estilista y dueño de la cuenta de TikTok @martinc_peluqueria compartió cuáles son los cinco cortes que más se van a estar viendo este 2026.

5 cortes de pelo en tendencia para este 2026

1. Jellyfish cut (corte medusa)

"Este es un corte que mezcla capas muy marcadas en la zona superior y mechones más largos hacia las puntas. Una versión más moderna lo incorpora con longitudes más variadas. Según reportes del Copenhagen Fashion Week esta tendencia está volviendo con mucha fuerza", cuenta el estilista. Podés elegir la longitud de las capas y qué tanto querés que te enmarque el rostro.

2. Money piece en canas

"Consiste en aclarar los mechones frontales alrededor del rostro. En cabellos con canas, la idea no es aclarar más, sino aprovechar las mismas canas como puntos de iluminación. Aunque si las canas no están muy concentradas, se pueden añadir mechones decolorados. O por el contrario si hay muchas canas se pueden oscurecer algunas zonas puntuales".

3. Lob o bob flippy

Se trata de un corte bob (por arriba de los hombros) pero con las puntas hacia afuera. Es ideal para las que tienen pelo lacio y se quieren animar a un pelo corto para este verano.

4. Shag vintage

Este corte es ideal para las de rulos. "Tiene capas marcadas en toda la cabeza, más cortas arriba y más largas hacia los medios y puntas. Da un look ligero, aireado, con textura y mucho movimiento", cuenta el estilista.

5. Face framing bangs

Como su nombre lo indica, se trata de un flequillo que enmarca la cara. "Este es un corte donde los mechones delanteros o el flequillo se diseñan para enmarcar el rostro, creando de esta manera una especie de contorno. No se trata de flequillos rectos ni de cambios drásticos, sino de capas graduales que caen alrededor de pómulos y mejillas", cierra el experto.