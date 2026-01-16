Chau rizos simples: Los 7 cortes de pelo curly tendencia en 2026

El mullet curly realza tu textura con un flequillo cóncavo y capas desfiladas.

El 2026 trae una verdadera revolución para el pelo rizado, que se aleja del clásico bob para apostar por cortes que resaltan el movimiento natural y la personalidad de cada rizo. Aunque el bob, con o sin flequillo, sigue siendo uno de los favoritos para definir los rizos y darle volumen, esta temporada suma nuevas propuestas que juegan con capas, largos variados y formas pensadas para potenciar la textura natural.

Pedro Moreno, estilista capilar y Education Manager de Jean Louis David, explicó que "las melenas cobran vida con movimiento, capas bien definidas, flequillos con intención y volúmenes controlados o exagerados según el carácter de cada look". Esta filosofía busca lograr cortes versátiles, que se adapten al día a día y celebren la belleza propia del cabello rizado.

Para elegir el corte ideal, es clave tener en cuenta técnicas específicas para el cabello rizado. Raquel Saiz, experta en recogidos y coloración, afirmó que "los rizos requieren de un corte de pelo específico o más bien de una técnica para conseguir que todos los mechones estén en su sitio: las capas". Estas permiten domar los rizos rebeldes y potenciar su forma natural, logrando un acabado uniforme y muy favorecedor.

Además, con el paso de los años, el cuidado del cabello rizado es fundamental, ya que "es una textura que pierde hidratación con el paso de los años, lo que puede llevar a una pérdida de definición en el rizo y la vitalidad del cabello", señaló Olga G. San Bartolomé, especialista en cuidado capilar. En estos casos, los cortes más cortos pueden ayudar a mantener la hidratación y evitar que la melena pierda fuerza y forma.

La peluquera Natalia Ferreiros invita a descubrir las tendencias que marcarán pauta este año, destacando que el secreto está en adaptar el corte según la forma del rostro, para lograr un estilo que realmente favorezca y aporte seguridad.

Los 7 cortes curly que vas a amar

El pelo rizado nunca estuvo tan de moda y con estas opciones, despedirse del aburrimiento está asegurado. Entre las opciones más destacadas para 2026 se encuentran:

Mullet: Con largo a la altura de la clavícula, este corte presenta una diagonal marcada con la parte frontal desfilada y un flequillo cóncavo que realza la textura natural del rizo.

Long Pixie: Un corte corto con capas largas en la zona media de la cabeza que crean un efecto de pixie crecido, ideal para quienes buscan volumen y movimiento con un toque moderno.

Mixie: La fusión entre mullet y pixie, con tres niveles de longitud que se ajustan según el tipo de rostro, especialmente favorecedor para caras redondas.

Wolf Cut: Combina capas en degradado y un flequillo largo que enmarca el rostro, perfecto para cabellos finos y rostros diamante o rectangulares, aportando armonía y volumen.

Bixie: Mezcla entre pixie y bob clásico, ideal para cabellos finos, aporta cuerpo y suaviza facciones marcadas con un aire dulce y moderno.

Pixie a lo Garçon: Corto y cómodo, permite definir los rizos naturalmente, con variantes según el rostro para estilizar y equilibrar las proporciones.