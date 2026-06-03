Cómo conseguir las barras de sonido premium que son furor para ver el Mundial

La marca alemana de audio identifica el Mundial como uno de los momentos de mayor consumo audiovisual del año y apunta con esta campaña a quienes ya renovaron o piensan renovar el televisor para el torneo. Como señala Erica Brelis, Gerente de Ecommerce de Thonet & Vander: "A medida que las pantallas evolucionan hacia diseños más delgados, el audio integrado suele perder protagonismo, impulsando una mayor búsqueda de soluciones que potencien la inmersión".

Los dos modelos destacados de la campaña

Para quienes buscan la experiencia más inmersiva: la REIN Gen2. Es el sistema de sonido más completo de la selección, con configuración 5.1, Dolby Audio y tecnología DSP. Tiene una potencia total de 230 W RMS y combina una barra de tres canales con dos satélites y un subwoofer con Bass Reflex. Su conectividad inalámbrica de 2.4 GHz permite colocar los satélites en distintos puntos del ambiente sin cables atravesando la habitación, ideal para livings o espacios amplios donde se junta toda la familia.

Para quienes priorizan diseño y practicidad: la STERN. Es un sistema 2.1 de 180 W RMS con estética en gris metalizado y subwoofer de madera para graves profundos. Incluye conectividad HDMI ARC, Óptico y Bluetooth 5.3, lo que facilita la integración con Smart TVs de última generación sin complicaciones. Es la opción ideal para ambientes medianos donde se busca potencia sin ocupar demasiado espacio.

Detalles de la promoción

La campaña tiene tres beneficios combinables.

35% de descuento en lanzamientos y productos seleccionados.

en lanzamientos y productos seleccionados. Hasta 12 cuotas sin interés con todas las tarjetas.

con todas las tarjetas. Envíos a todo el país y retiro gratuito en sucursales de Palermo y Mar del Plata.

La promoción corre del 1 al 14 de junio, por lo que está activa durante las primeras jornadas del torneo. Toda la información y la tienda están disponibles en shop.thonet-vander.com.