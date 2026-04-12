No son texanas: las botas que vuelven a ser tendencia en la temporada otoño-invierno 2026 (Créditos: Pinterest)

Las texanas son de las opciones más elegidas para los outfits de noche. Sin embargo, en esta temporada otoño-invierno 2026 regresa un gran clásico y se impone como tendencia: las bucaneras. Se trata de un calzado que empieza a verse en looks de diferentes famosas como Tini Stoessel, Laurita Fernández y hasta Valentina Zenere.

Las bucaneras vuelven a ser tendencia esta temporada

Las botas de caña alta vuelven a imponerse en esta temporada otoño-invierno 2026 al ser capaces de elevar cualquier look con un toque audaz, sin perder la sofisticación. Este calzado, que cubre por encima de la rodilla, no solo estiliza la figura, sino que además aporta abrigo, convirtiéndose en una opción ideal para la llegada del frío en esta temporada.

Las bucaneras pueden venir en materiales como cuero, gamuza o versiones elastizadas y son muy versátiles: funcionan como una pieza clave que transforma combinaciones básicas en looks más jugados, siempre manteniendo un equilibrio entre lo moderno y lo funcional.

Se trata de uno de los calzados que comienzan a verse entre los looks de famosas y ya referentes de la moda. Entre ellas, se vio a Tini Stoessel llevando este tipo de botas en uno de sus últimos shows en Córdoba. La cantante optó por un body de cuero negro con apliques en todo el largo y unas bucaneras negras acordonadas a juego.

También estas botas fueron las elegidas por Laurita Fernández, que para acudir a una entrevista optó por un total look negro y clásico, inspirado en Carolyn Bassette con un chaleco abotonado negro de corte entallado, minifalda ajustada, pantymedias translúcidas y bucaneras negras de cuero con taco aguja y terminación en punta. Además, decidió dejarse el pelo suelto.

Mientras que Valentina Zenere realizó una producción de fotos con un estilismo que llamó la atención: su ropa combinó a la perfección el estilo romántico y gótico. La actriz eligió un estilismo renacentista que mostró fuerza y coherencia. Llevaba un corpiño lencero negro a la vista y una camisa estilo romántico por encima, con mangas de princesa y tramas florales en color blanco. Además, sumó unas bucaneras de cuero de taco alto que aportaron más fuerza al look y cadenas y un crucifijo en colores negros para sumarle más detalles góticos al outfit.

Valentina Zenere apostó a un look romántico y gótico con bucaneras negras de cuero (Créditos: @adriandiazfoto)

¿Cómo combinar las bucaneras en diferentes looks?

Versátiles y protagonistas, las bucaneras pueden adaptarse tanto a outfits urbanos como a propuestas más elegantes o nocturnas. Todo depende del estilo que busques y cómo las combines. Para esta temporada otoño-invierno 2026 predominan ciertos looks:

1. Con mini falda

Se trata de una opción femenina y trendy, ideal para un look equilibrado entre lo sensual y lo abrigado:

Mini falda (de cuero o lana)

Sweater oversize o polera

Tapado largo

2. Con vestido corto (versátil día/noche)

Perfecto para salir o para un outfit más arreglado:

Vestido corto (puede ser al cuerpo o suelto)

Medias térmicas si hace frío

Trench o saco estructurado

Las bucaneras son versátiles y se pueden combinar en diferentes looks (Créditos: Pinterest)

3. Con jeans ajustados (casual chic)

Un clásico cómodo que estiliza la silueta

Jeans skinny o chupín

Camisa o sweater básico

Blazer o campera

4. Con short de invierno (moderno y audaz)

Ideal para un outfit de impacto:

Short de cuero o sastrero con medias

Polera o camisa

Tapado largo

5. Con leggings (cómodo y urbano)

Look relajado pero con mucha onda:

Leggings negros o engomados

Buzo o sweater largo

Campera puffer o abrigo sporty

6. Con vestido midi con tajo (elegante y sofisticado)

Es un look más formal que deja ver la bota de forma sutil: