Chau pantalones sastreros: el pantalón que va a brillar este otoño-invierno 2026.

Hay un pantalón que va a ser tendencia este otoño-invierno 2026 y que va a reemplazar el rol que ocupaban los pantalones sastreros, mucho más clásicos y atemporales.

Desde hace años, los pantalones rectos y acampanados en la zona de la pierna son los más elegidos. Sin embargo, esta vez los barrel pants (pantalones barril) van a brillar.

"Vamos a ver mucho este tipo de pantalones. Debo decir que me parecen muy cancheros y que si elegís esta prenda va a ser 100% protagonista de tu look", cuenta Lucía Belén Eyman, creadora de contenido sobre moda y tendencias.

Los barrel pants se van a ver tanto en tela de jean como en otro tipo de telas, especialmente en los colores clásicos de siempre (azul, celeste, negro, blanco, gris, beige y marrón), pero también en otros tonos.

"El color verde oliva va a empezar a estar muy presente. Creo que es perfecto para esta estación y también para armar distintas combinaciones de color", añade la influencer.

Ventajas de los barrel pants y cómo combinarlos

La mayor ventaja de los barrel pants es que te hacen una silueta curva que le da volumen a tu outfit sin perder estructura, lo que los vuelve cómodos y modernos a la vez.

Si tenés poca cadera o querés acentuar más tu cintura, son ideales, ya que forman esa imagen de reloj de arena. Favorecen especialmente si los combinás con prendas más ajustadas arriba, como sweaters al cuerpo o tops básicos.

Barrel jeans, el pantalón en tendencia para este otoño-invierno 2026.

Así, equilibrás proporciones y destacás la forma del pantalón. Para un outfit de día, quedan muy bien con zapatillas o botas bajas y un abrigo oversize. Es un look fácil, cómodo y moderno.

Además, al ser holgados no te van a apretar, ideal para pasar muchas horas sentada, para ir a trabajar o a estudiar. Si buscás algo más arreglado, sumales botas de cuero o mocasines y una camisa estructurada.

Es clave que dejes que el pantalón sea el protagonista del look. Armá el look usando el pantalón de base y luego pensá con qué prendas combinarlo.