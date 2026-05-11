Lamine Yamal apareció con una bandera de Palestina en los festejos de Barcelona campeón de La Liga

El extremo de la Selección de España flameó la bandera de Palestina durante los festejos del Barcelona tras obtener el título de La Liga.

Lamine Yamal fue protagonista de los festejos del Barcelona tras obtener el título de La Liga de España este lunes, luego de vencer al Real Madrid por 2 a 0 en 'El Clásico' disputado el pasado domingo en el Camp Nou. El extremo de 18 años, figura del equipo dirigido por Hansi Flick en la actual temporada, ondeó la bandera de Palestina durante las celebraciones arriba del micro junto al resto del plantel. Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales y el momento se convirtió en uno de los más comentados del desfile del equipo por las calles de la ciudad.

El gesto de Yamal no fue el único cargado de un gran trasfondo político: casi en simultáneo, Robert Lewandowski, que protagonizó varias escenas divertidas durante los festejos junto con su compañero Wojciech Szczesny, tomó una estelada (símbolo de Catalunya) y la agitó con fuerza frente a la multitud que lo ovacionó.

Barcelona le ganó al Real Madrid y se consagró campeón de La Liga de España

El primer gol del partido llegó a los ocho minutos de la primera parte con un impecable tiro libre del delantero Marcus Rashford desde el borde derecho del área, en el que sorprendió apuntando al segundo palo y remató al ángulo derecho del arquero Thibaut Courtois. A los 17 minutos, un centro al primer palo fue bajado de taco por el mediocampista Dani Olmo para habilitar la subida del delantero Ferran Torres, que se adentró en el área rival libre de marca y definió desde el punto del penal, para marcar el 2 a 0 definitivo bien temprano en el encuentro con un fuerte disparo.

Con este triunfo, el equipo que dirige el alemán Flick alcanzó los 91 puntos, quedó fuera de alcance para el resto de sus competidores y se consagró campeón a tres fechas del final. Ahora, su gran desafío en la recta final del torneo es llegar a la icónica cifra de los 100 puntos, un logro que solamente pudieron alcanzar dos equipos: el Real Madrid de José Murinho en 2012 y, al año siguiente, el mismo Barcelona bajo el mando de Tito Villanova.

Cómo llega Lamine Yamal al Mundial 2026 tras su lesión

El atacante del Barcelona no estará en los partidos restantes del "Culé" en LaLiga de España a raíz de una rotura muscular en los isquiotibiales del bíceps femoral de la pierna izquierda. La misma tuvo lugar el miércoles 22 de abril en el cruce contra el Celta de Vigo por la fecha 33 del certamen doméstico. De esta manera, se recupera y estaría disponible para jugar con su selección en la Copa del Mundo.

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