Reparto de "Perfil falso", temporada 3 de la serie de Netflix: elenco y lista de actores que actúan

"Perfil falso", tercera y última temporada. (Crédito de foto: Netflix)

La exitosa producción colombiana de Netflix, Perfil falso, ha consolidado su posición como uno de los thrillers de erotismo más comentados de la plataforma en América Latina. La trama principal gira en torno a los peligros del engaño en el entorno digital y las apariencias en redes sociales.

En su tercera temporada, la historia sitúa a los espectadores justo después de la caída de Joaquín Duval. Los protagonistas intentan encontrar la estabilidad y la paz en una lujosa luna de miel, pero la tranquilidad se desvanece rápidamente. Una misteriosa pareja y la reaparición de sombras del pasado detonan un entramado criminal lleno de traiciones, secretos familiares desenterrados y una implacable búsqueda de venganza que eleva la tensión dramática al límite absoluto.

El elenco de "Perfil falso"

Camila Román (Carolina Miranda): la protagonista central de la historia, quien inicialmente cayó en el falso paraíso de las aplicaciones de citas. En esta última entrega, intenta reconstruir su vida y mantener a flote su club nocturno mientras busca un amor real, aunque la sospecha constante de estar rodeada de falsedades la obliga a luchar por su supervivencia.

Miguel Estévez (Rodolfo Salas): el hombre detrás de la identidad falsa de Fernando Castell. Aunque aparenta haber dejado atrás sus antiguos engaños para proteger su relación con Camila, la trama demuestra que su pasado es mucho más complejo y oscuro de lo que se imaginaba, poniendo a prueba su verdadera lealtad.

Ángela Ferrer (Manuela González): se convierte en el motor principal de la tensión en esta etapa de la serie. Movida por el resentimiento y una furia implacable, orquesta un frío plan de venganza contra la pareja protagónica, manipulando el entorno de los personajes para destruirlos definitivamente de forma calculada.

Elenco de "Perfil falso". (Crédito de foto: Netflix)

El final de la serie "Perfil falso"

Esta tercera temporada marca el final definitivo de la producción, cerrando el ciclo temático que cautivó a la audiencia desde su estreno. A diferencia de las entregas anteriores, donde los misterios se multiplicaban, esta última tanda de episodios funciona como la resolución definitiva del relato. Aquí se resuelven todas las tramas principales, se aclaran las motivaciones criminales de los antagonistas y se da una conclusión contundente al destino de Camila y Miguel. La serie se despide apostando por el impacto de un desenlace definitivo, evitando estirar la narrativa para acrecentar las intrigas.