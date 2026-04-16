De qué trata y reparto de "Hombre en llamas", la serie de Netflix basada en la película de Denzel Washington y Dakota Fanning

"Hombre en llamas", de película a serie. (Crédito de foto: Netflix)

La nueva serie Hombre en llamas marca una de las apuestas más ambiciosas de Netflix en materia de thrillers de acción. Inspirada en la icónica historia creada por A. J. Quinnell, esta adaptación traslada el relato a un formato episódico y a un nuevo escenario: Brasil, con Río de Janeiro como epicentro de la violencia y la tensión de la historia. Con un estreno previsto para el 30 de abril de 2026, la producción busca expandir el universo narrativo ya conocido, profundizando en los personajes y en su trasfondo emocional, con una mirada más contemporánea.

Historia y nuevo elenco para "Hombre en llamas"

La trama sigue a John Creasy, un exmercenario de élite marcado por su pasado y por un fuerte trauma psicológico. En esta versión, es contratado para proteger a una niña en un contexto atravesado por el crimen organizado, pero cuando ella es secuestrada, se desata una historia de venganza, redención y violencia sin límites. El protagonista está interpretado por Yahya Abdul-Mateen II, quien toma el relevo del personaje que hizo famoso Denzel Washington. Su Creasy es más introspectivo, con un enfoque en el estrés postraumático y las consecuencias emocionales de su vida pasada.

Yahya Abdul-Mateen II en "Hombre en llamas". (Crédito de foto: Netflix)

A su lado, la joven protegida representa el vínculo humano que le devuelve sentido a su existencia. En la película original ese rol fue interpretado por Dakota Fanning, mientras que en la serie se reconfigura con Billie Boullet, una actriz británica. La química entre ambos protagonistas es central para sostener el drama: él, un hombre roto; ella, la inocencia en medio del caos. El elenco se completa con nombres como Alice Braga y Bobby Cannavale, que aportan peso a la trama criminal.

De Ciudad de México a Río de Janeiro

La serie retoma el espíritu de Hombre en llamas, dirigida por Tony Scott, que se convirtió en un clásico moderno del cine de acción. Aquella película, ambientada en Ciudad de México, narraba la historia de un exagente de la CIA que debía rescatar a una niña secuestrada, en una combinación de violencia estilizada con una fuerte carga emocional.

El paso al formato serie no solo actualiza el relato, sino que también amplía sus posibilidades narrativas. Con más tiempo para desarrollar conflictos y personajes, esta nueva versión busca por un lado homenajear al film original, y a la vez construir una identidad propia dentro del catálogo de Netflix. Será interesante ver la representación que haga esta producción estadounidense sobre la violencia y el crimen en Río de Janeiro.