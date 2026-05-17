ATE Formosa se sumó a la protesta contra los despidos en el Servicio Meteorológico Nacional

La provincia de Formosa se sumó a la jornada federal de lucha impulsada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), en rechazo a los despidos en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La medida incluyó asambleas nacionales en todo el país, en Formosa en el Aeropuerto Internacional El Pucú y otras dependencias, con advertencias sobre el impacto en la seguridad aérea.

La secretaria general adjunta del gremio, María Mercedes Cabezas, advirtió sobre el impacto que los recortes podrían tener en la seguridad aérea y en distintas actividades productivas del país. En diálogo con FM Espacios de Formosa, la dirigente sindical especificó que estas medidas buscarán visibilizar la situación de los trabajadores del organismo y advertir sobre las consecuencias de los despidos en un área clave para la operación aérea.

“En muchos aeropuertos decidieron despedir trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional. Se pone en riesgo la vida de los argentinos, de los turistas y de todas las personas que utilizan este medio de transporte”, sostuvo la dirigente sindical.

El conflicto, según indicó, afecta con mayor intensidad al interior del país, donde ya se registran cesantías y notificaciones formales de desvinculación.

Medidas en Formosa

Uno de los puntos donde se replicó la medida fue Formosa, donde se realizaron asambleas informativas en el Aeropuerto Internacional El Pucú y en otras dependencias vinculadas al servicio meteorológico. “Sabemos que las provincias son las más afectadas. En Formosa también hubo asambleas para informar a pasajeros y trabajadores sobre la situación”, señaló Cabezas.

Desde el gremio remarcaron que el objetivo es informar a usuarios del sistema aéreo y poner en agenda pública el rol estratégico del SMN en la seguridad y la planificación de vuelos.

De acuerdo con los datos aportados por ATE, alrededor de 170 trabajadores del organismo ya fueron despedidos o se encuentran bajo procesos de desvinculación.. En algunos casos, las cesantías ya se hicieron efectivas.

Cabezas mencionó incluso casos puntuales en el interior del país, como el de Sauce Viejo, donde, según afirmó, el único trabajador del servicio meteorológico dejó de cumplir funciones recientemente.

El rol clave del Servicio Meteorológico Nacional

La dirigente sindical subrayó que el SMN no solo cumple funciones en aeropuertos, sino que también resulta esencial para la actividad agropecuaria, la prevención de eventos climáticos y la gestión de riesgos. “El Servicio Meteorológico Nacional es una herramienta fundamental para la economía y para el cuidado de la vida. Cuando se minimizan riesgos, se evitan tragedias”, expresó.

ATE adelantó que, tras la jornada federal de lucha, evaluará la convocatoria a un paro nacional de 24 horas, que podría ampliarse si no hay respuestas del Gobierno nacional. “La idea es avanzar con una medida contundente antes de fin de mes”, anticipó Cabezas.

Por último, la dirigente cuestionó la política salarial del Ejecutivo nacional y denunció que las paritarias estatales se encuentran por debajo de la inflación. “Los trabajadores estatales siguen perdiendo poder adquisitivo mes a mes”, concluyó.